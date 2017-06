El PSC impugna la reforma del reglament del Parlament perquè busca "derogar" l'Estatut i la Constitució

El PSC ha registrat aquest dijous el recurs al Consell de Garanties Estatutàries contra la reforma del reglament del Parlament que han impulsat Junts pel Sí (JxSí) i la CUP. Els socialistes al·leguen en el seu escrit que la reforma té dos defectes: ataca els drets de les minories parlamentàries i és una via encoberta per facilitar l'aprovació de la llei de desconnexió que, a la pràctica, suposaria la "derogació" de l'Estatut i la Constitució.

Els d'Iceta adverteixen que no es pot passar per alt que l'últim objectiu d'aquesta reforma del reglament és aprovar pel tràmit d'urgència "la fantasmagòrica llei de desconnexió", i conclou que això vulnera l'ordenament jurídic. La presentació d'aquest recurs suposa que la majoria sobiranista no podrà portar la reforma del reglament en el pròxim ple, previst per al 14 de juny, i haurà d'esperar que el Consell es pronunciï (té un mes per fer-ho).

El PSC adjunta en el recurs les declaracions del diputat de la CUP Benet Salellas i el de JxSí Jordi Turull a la comissió parlamentària que va abordar la reforma del reglament, ja que considera que avala la seva tesi. Salellas va explicar que la reforma busca aprovar aquesta llei de desconnexió perquè és l'única manera que els catalans puguin decidir mitjançant el vot "si volen continuar o no dins del Regne d'Espanya i, per tant, si volen proclamar una república catalana". Turull, de la seva banda, va al·legar que amb aquesta reforma el seu grup busca forçar "tots els mecanismes legals i democràtics que tenen a l'abast" per fer possible la independència de Catalunya, ja que és un mandat ciutadà.

La polèmica denunciada pel PSC se centra en el fet que JxSí i la CUP volen que, amb una majoria simple, es puguin tramitar les lleis per lectura única, el procediment de màxima urgència que limita la capacitat de l'oposició de proposar esmenes. El PSC no està en contra de la lectura única, però considera que aquest tràmit s'hauria d'aplicar només en casos que generin molt consens, i no que dos grups que tinguin la majoria puguin aplicar-lo quan els convingui.

El PSC recorda, a més, que amb la reforma prevista no només no es poden presentar esmenes a l'articulat de les lleis ni sol·licitar compareixents, sinó que ni tan sols exigiria "la publicació" de la llei abans de la seva votació en el ple. També s'al·lega que la reforma del reglament afebleix les funcions del Consell de Garanties, ja que es dona tanta rapidesa a l'aprovació de les lleis que dificulta que els grups puguin portar-les davant el propi Consell perquè analitzi la seva constitucionalitat.