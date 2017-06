El PSOE no valora l'anunci del referèndum i insisteix en la reforma constitucional

El portaveu al Congrés del PSOE, José Luis Ábalos, ha rebutjat valorar la pregunta i la data anunciada avui per al referèndum d’independència de Catalunya i ha insistit en la necessitat de buscar una reforma constitucional que permeti encaixar Catalunya en Espanya d’una forma que "estigui còmoda i que respecti la legalitat".

Ábalos ha afirmat que a hores d'ara "ens trobem davant d'un anunci, i no d'un acord. Nosaltres no acceptem aquest desafiament i desitgem aconseguir un punt de trobada entre aquells que no volen canviar res [en referència al Partit Popular] i els que volen incomplir la llei".

Segons ha confirmat el mateix Ábalos, Pedro Sánchez no té previst comparèixer per valorar l'anunci de la data i la pregunta del referèndum.

Petició de dimissió de Montoro

Ábalos també ha concretat la petició de dimissió del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, anunciada ahir pel diputat Pedro Saura després que el Tribunal Constitucional hagi estimat el recurs dels socialistes contra l'amnistia fiscal que va dissenyar el PP el 2012.

El portaveu socialista ha explicat que el grup parlamentari al Congrés presentarà una proposició no de llei per reprovar Montoro, i que amb el mateix objectiu, en la pròxima sessió de control al govern de Rajoy presentarà una moció.

"Montoro ja hauria d'haver dimitit, i com que no ho ha fet, nosaltres farem servir tots els procediments parlamentaris per exigir la seva renúncia", ha explicat Ábalos.

Llista de beneficiaris de l'amnistia fiscal

Ábalos ha insistit que sol·licitaran la llista de beneficiaris de l'amnistia fiscal i ha precisat que el PSOE no descarta demanar la constitució d'una comissió d'investigació al Congrés.

A l'escrit que els socialistes han presentat a la cambra baixa s'afirma que la reforma de Montoro ha beneficiat "trames de corrupció" i cita explícitament Luis Bárcenas, familiars de l'expresident català Jordi Pujol o l'exvicepresident del govern central, Rodrigo Rato.

El portaveu socialista també ha assegurat que el PP "ha beneficiat els defraudadors vulnerant principis constitucionals mentre s'incrementava de forma notable la càrrega impositiva als contribuents".