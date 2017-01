El Pacte Nacional pel Referèndum buscarà complicitats a l'Estat per a una consulta "vinculant i efectiva"

El comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum farà pedagogia i buscarà complicitats amb la consulta per al futur de Catalunya a diferents punts de l'Estat. Aquest comitè ha redactat un manifest en què es demana un acord entre els governs espanyol i català per al referèndum, "superant apriorismes", i l'objectiu es l'acord més ampli possible per a una consulta políticament "vinculant i efectiva".

"No és més democràtic voler un referèndum que no voler-lo, però el que no és acceptable és amagar-se darrere un 'no' sense arguments", ha explicat el portaveu del comitè executiu, Joan Ignasi Elena. "Volem una interlocució amb les entitats espanyoles contràries per trobar arguments i superar el simplisme del 'no'", ha afegit Elena.

El portaveu del comitè executiu també ha assegurat que la voluntat de buscar adhesions al manifest més enllà del Principat rau en una convicció bàsica: "Avui és possible fer un referèndum d’acord amb la legislació espanyola, i, per tant, si no es fa és per una decisió política, no per cap impediment legal. Així s’han expressat nombrosos experts constitucionalistes".

Abans de fer voltar el manifest per Espanya -i també per Europa-, el primer pas serà aprovar el redactat del text per part de totes les entitats que formen el Pacte Nacional pel Referèndum, que es reunirà per segon cop la setmana que ve, l'1 de febrer.

Un cop s'hagi aprovat, el manifest es penjarà en una web per buscar-hi adhesions, però la tasca més important serà quan el text viatgi a altres punts de l'Estat.

I com serà aquesta campanya?: "Parlarem amb entitats i partits polítics, i també amb persones individuals de la cultura i la societat susceptibles de donar suport al manifest".

Si es troben amb negatives? "Només podrem parlar amb la gent que vulgui parlar. No volem parlar de la posició personal de cadascú, sinó del concepte de democràcia. Volem que quedi clar que la voluntat majoritària del poble de Catalunya és aquesta, la que diu el manifest".

En el segon paràgraf del manifest el text pot dur a interpretar que es donarà suport a un referèndum unilateral si aquesta és la voluntat del Parlament, a qui reconeixen la sobirania del poble català. Joan Ignasi Elena, però, puntualitza: "Potser passaran coses que ens obliguin a canviar l'agenda, però sempre preservant el consens del 23 de desembre; i si s'han de fer canvis, que es facin dins aquell marc. El segon paràgraf no té segona lectura respecte a un referèndum unilateral".

"La convicció que el referèndum és necessari és més gran que el 2014 i segurament superarem les 4.000 entitats adherides de llavors", ha afegit convençut Elena.

La presentació del manifest fruït del primer mes de treball del comitè executiu s'ha fet a la seu del Centre Excursionista de Catalunya, una de les entitats que formen part del Pacte Nacional pel Referèndum.