El coordinador pel Pacte Nacional pel Referèndum diu que és legal, tot i el Consell de Garanties

El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum i exdiputat del Parlament, Joan Ignasi Elena, assegura que és "possible legalment" celebrar una votació d'aquestes característiques a Catalunya, tot i el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que considera inconstitucional la disposició dels pressupostos del 2017 que contemplen el referèndum.

En una entrevista a Europa Press, Elena ha dit que el Pacte no pot entrar en "conjuntures polítiques". Insisteix que el referèndum és legal i que hi ha constitucionalistes que ho avalen: "Jo em situo al marge de la conjuntura diària. El que sí que afirmo és que és possible legalment celebrar el referèndum a Catalunya sobre el seu futur polític", argumenta Elena, que demana diàleg entre el govern central i el català.

Segons l'exdiputat, l'acord es manté intacte malgrat el dictamen del Consell: "No l'afecta. El Pacte no parla de pressupostos ni de legislació concreta, ni de Consell de Garanties ni del que ocupa o preocupa als representants públics".

El Pacte Nacional pel Referèndum es va fundar el 23 de desembre com a plataforma de suport a una consulta sobre el futur polític de Catalunya, i Elena lidera el comitè executiu que s'encarrega de coordinar els seus treballs. Elena ha reivindicat "la pluralitat" del Pacte i ha recordat que en formen part partits i entitats de tendències molt diferents: "No és cosa d'uns quants".