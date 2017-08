El Parlament atorga a la policia i als serveis d'emergència la medalla d'or de la institució

El Parlament va fer la setmana passada una declaració unànime contra els atemptats jihadistes que es van cobrar 15 vides entre Barcelona i Cambrils. Aquest dimarts tots els grups de la cambra han decidit atorgar la medalla d'honor de la cambra catalana en categoria d'or als cossos policials (Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i policia local de Cambrils) i als serveis d'emergència que van participar en el rescat de les víctimes i en la detenció de la cèl·lula terrorista. Com es fa cada any, el lliurament de la medalla es farà el 10 de setembre.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha destacat en roda de premsa la "dedicació, l'esforç i la valentia" que han mostrat tots els cossos policials i d'emergència "davant d'uns fets tan dramàtics i de violència extrema". Forcadell també ha agraït la tasca dels cossos policials estatals i la dels voluntaris que ràpidament van ajudar les víctimes.

Segons la presidenta de la cambra catalana, els atacs terroristes han "sacsejat" la societat catalana fins a tal punt que el Parlament no es podia limitar a fer una declaració de rebuig. Per això, calia "que el Parlament també donés resposta" convocant un ple extraordinari, que es limitarà a un minut de silenci i a la lectura d'un manifest. "Tot i que és un fet simbòlic, és important, perquè el Parlament representa tots els ciutadans de Catalunya i és una manera de sumar-nos al sentiment del poble", ha destacat.

A més, la mesa també ha decidit per acord de tots els grups parlamentaris que convocarà un ple extraordinari divendres que ve a les 12.00 h per homenatjar les víctimes, rebutjar els atacs de la setmana passada i demostrar que la societat catalana està cohesionada contra el terror. Durant el ple es farà un minut de silenci i es llegirà un manifest. Els detalls s'acabaran de tancar durant la reunió de la junta de portaveus, convocada per a aquest dimecres.

La reunió de la mesa s'ha allargat durant pràcticament tres hores per decidir el format i la data del ple. La presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha comparegut tot seguit en roda de premsa per informar dels detalls d'aquesta convocatòria, que arribarà tot just el dia abans de la manifestació de rebuig al terrorisme convocada per dissabte a Barcelona. Precisament el Parlament també ha decidit aquest dimarts sumar-se a la manifestació que recorrerà el Passeig de Gràcia fins a arribar a la plaça de Catalunya.

Cs, PP i PSC lamenten que no s'hagi inclòs la policia estatal

Des de Cs, la líder del partit a Catalunya ha celebrat que tots els grups parlamentaris s'hagin mostrat units en el rebuig al terrorisme i ha subratllat la importància d'exhibir aquesta imatge d'unitat en el marc d'un ple del Parlament. Pel que fa a la medalla d'or de la institució, Arrimadas creu que es reconeix la tasca dels cossos de seguretat i d'emergència, però lamenta que s'hagi deixat fora la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que han estat treballant "colze a colze" amb els Mossos d'Esquadra. Ciutadans presentarà ara una iniciativa al Congrés de Diputats perquè els Mossos, la Guàrdia Urbana, la policia local de Cambrils i el SEM, a més de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, també rebin una medalla de l'Estat per la seva feina durant els atemptats.

PP i PSC també han lamentat que la medalla del Parlament no tingui en compte els cossos policials de l'Estat. Així ho han fet saber a la presidenta el socialista David Pérez i la popular María José García Cuevas, que han assistit a la reunió de la mesa. En un comunicat, Pérez ha explicat que els hauria agradat que la cambra reconegués la feina de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en un moment "de màxima unitat i coordinació de les diferents administracions i institucions en la lluita contra el terrorisme i al costat de les víctimes".

Segons fonts del Parlament, el criteri per haver deixat fora la Guàrdia Civil i la Policia Nacional -però també els metges i infermeres dels hospitals- és perquè s'ha decidit reconèixer la tasca d'aquells cossos policials i d'emergència que van actuar immediatament en el rescat de les víctimes i els que van coordinar l'operatiu contra els terroristes. En cap cas, asseguren les fonts, es tracta d'un menyspreu a la resta de cossos policials.