El Parlament aprova enfortir la presència de Catalunya a l'ONU

Les aliances teixides a l'exterior poden ser clau en el procés d'independència que impulsen Junts pel Sí i la CUP, i és per això que aquesta majoria parlamentària ha fet un pas més aquest dijous per dotar-se d'un "nou marc" en l'àmbit de les relacions internacionals. Els independentistes també han aconseguit el suport de Catalunya Sí que es Pot. Arran d'una moció de l'esquerra anticapitalista, el Parlament ha aprovat accentuar la presència i la incidència de Catalunya a tots els organismes de les Nacions Unides, d'acord amb la "justícia global", l'autodeterminació dels pobles i la sostenibilitat de la pau i el planeta. La moció s'ha aprovat per 81 vots a favor (JxSí, CUP i CSQP) i 52 en contra, de PSC, C's i PP.

El diputat cupaire Carles Riera ha estat l'encarregat de defensar en el ple aquesta moció, i ha demanat que la independència de Catalunya no només serveixi per al país sinó també per aportar una nova visió de les relacions internacionals i del món i que Catalunya esdevingui un nou actor en la nova geopolítica euromediterrània. És per això que la moció recull assumir la promoció dels drets col·lectius. Així, Riera ha posat de manifest que aquest "nou marc" de relacions internacionals ha de permetre defensar les "sobiranies" en tots els àmbits.

Un altre dels punts de la moció és construir i projectar els Països Catalans com un actor internacional de "referència" i "excel·lència" per a la construcció d'un "nou ordre mundial" basat en els drets col·lectius dels pobles, les seves sobiranies polítiques i econòmiques, la justícia i la desmilitarització.

Jordi Cendra, de Junts pel Sí, també ha defensat el paper de Catalunya al món, i ha expressat la voluntat d'intentar redefinir el projecte europeu donant més visibilitat als pobles i a les nacions. "Volem exportar la democràcia, la justícia i la pau al món", ha afirmat.

Junts pel Sí i la CUP ha aconseguit el suport de Catalunya Sí que es Pot que, en aquesta ocasió, ha estat representada per Joan Josep Nuet. El diputat ha defensat que la moció va més enllà de l'impuls al dret a l'autodeterminació, ja que té la intenció d'instar el Govern a fer una diplomàcia que tingui en compte els drets col·lectius, la cooperació internacional i la sostenibilitat en la nova configuració geopolítica.

Ciutadans, el PSC i el PP s'hi oposen

Qui no ha votat a favor de la moció han estat els partits constitucionalistes. El diputat del PSC Ferran Pedret ha rebutjat l'esmena perquè considera que va orientada al procés i en una línia independentista. Susana Beltran, de Ciutadans, ha criticat que es posi tant èmfasi en els drets col·lectius i no en els drets individuals i ha admès que el seu partit té "altres prioritats". Per la seva banda, el diputat popular Juan Milián ha carregat contra la moció perquè és una prova més que el Govern pensa a augmentar la despesa de l'acció exterior en comptes de fer-ho per atendre altres demandes de la ciutadania.