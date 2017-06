El Parlament presentarà una "queixa formal" pel cas Forcadell a la UE, l'ONU i l'Haia

El grup parlamentari de JxSí vol que el Parlament presenti una "queixa formal" al Consell d'Europa, al Consell de Drets Humans de l'ONU, al comissari de Justícia de la UE, al Tribunal Europeu de Drets Humans i al Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia pels processos judicials contra els càrrecs electes sobiranistes, entre els quals, les dues causes obertes contra Carme Forcadell i quatre membres de la mesa del Parlament.

La proposta, que es votarà al ple de la setmana que ve, preveu elevar a instàncies internacionals la vulneració de la llibertat d'expressió i el principi d'inviolabilitat "si el Regne d'Espanya actua contra aquests principis". La moció alerta de les "regressions democràtiques" per part de l'Estat i, per això, cita un informe del Síndic de Greuges que alerta del "debilitament de la separació de poders" a l'estat espanyol.

És probable que la moció tiri endavant perquè només necessita els vots de la CUP, que a les seves files també tenen causes obertes relacionades amb el Procés com és el cas del de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per haver penjat l'estelada al balcó de l'Ajuntament.

Suport al referèndum i condemna a "l'ús de la força"

La iniciativa inclou també demana el suport del "món internacional" a la causa sobiranista i, en concret, que el govern espanyol faciliti la celebració d'un referèndum.

JxSí vol que la cambra condemni "les amenaces de manera explícita sobre l'ús de la força" que les ultimes setmanes han fet alguns representants del govern espanyol contra la celebració del referèndum. Tot i que els ministres del govern de Rajoy han mirat de suavitzar una mica el to, la moció es refereix a declaracions com la de la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, que va comparar el pla de Puigdemont amb un intent de cop d'estat i va concloure que el govern espanyol té "força suficient" per impedir-lo.