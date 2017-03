El PDECat marca distàncies amb CDC davant les investigacions per presumpte finançament irregular

La coordinadora general del Partit Demòcrata (PDECat), Marta Pascal, s'ha esforçat aquest dilluns a marcar distàncies entre el seu partit i les presumptes irregularitats que afecten a l'antiga CDC. Davant d'una setmana marcada per les declaracions de Fèlix Millet i Jordi Montull en el judici del cas Palau i davant les novetats sobre el sumari del cas 3%, Pascal ha rebutjat parlar d'"especulacions" però ha remarcat que ella només pot parlar en nom del PDECat que és, ha dit, un partit que "pot donar mostres molt clares i contundents de que s'estan fent les coses ben fetes".

"La corrupció és una pràctica indesitjable que ens fa fàstic", ha afirmat Pascal en una roda de premsa en què ha subratllat en diverses ocasions que ella només pot fer referència a "allò que ocupa al Partit Demòcrata". Tanmateix, ha avisat que si en algun moment hi ha "sentències fermes" que afectin a la formació hereva de Convergència, seran "taxatius" per deixar clar que aquest tipus de pràctiques no tenen cabuda en un partit com el PDECat.

Pascal ha rebutjat parlar també "sobre especulacions i rumorologia" quan se li ha preguntat si la direcció del partit s'ha posat en contacte amb l'exconseller i ara diputat de Junts pel Sí, Germà Gordó, que, segons la investigació del cas 3%, seria la persona que, de facto, exercia el control polític de les adjudicacions manipulades d'obra pública a empresaris que, a canvi d'aquests concursos arreglats, donaven desenes de milers d'euros a les fundacions CatDem i Fòrum Barcelona, ambdues vinculades a Convergència.

Segons els investigadors, l'exconseller de Justícia de l'últim Govern d' Artur Mas, Germà Gordó, va rebre també regals de les constructores d'obsequis personals, com entrades pel futbol i invitacions a caceres a Toledo i Ciudad Real. A canvi hauria ordenat atorgar-los a dit almenys cinc concursos públics, segons la recerca policial.