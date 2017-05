Podem retirarà la seva moció de censura si Sánchez en presenta una

La victòria de Pedro Sánchez ha trastocat els plans de Pablo Iglesias, que ja comptava defensar una moció de censura a Mariano Rajoy condemnada al fracàs en un termini de tres setmanes. Podem canvia ara d'estratègia i s'ha ofert a retirar la seva moció si Sánchez en registra una altra. Ara bé, no aclareix quin és el termini que dona al secretari general electe del PSOE. Segons ha explicat el secretari d'Organització, Pablo Echenique, la "urgència" que viu Espanya no pot estar pendent dels calendaris interns dels partits. Ha obviat el fet que Sánchez no serà proclamat oficialment secretari general i comptarà amb una direcció fins el congrés federal del 16, 17 i 18 de juny. Fins llavors la gestora, amb el president asturià, Javier Fernández, al capdavant, continua portant les regnes del partit. I ja han deixat molt clara la seva posició: un 'no' amb majúscules.

Podem emplena la plaça del Sol per demostrar el "suport popular" a la moció

Pablo Iglesias ha intentat trucar a Pedro Sánchez durant tot el matí per comunicar-li la seva posició però no ha rebut resposta, segons ha explicat Echenique. Sí que s'ha pogut posar en contacte amb el seu cap de gabinet la portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero. Iglesias va felicitar ja ahir a la nit al líder madrileny després de la victòria clara sobre Susana Díaz i van intercanviar un SMS. Sánchez va respondre'l abans i tot que a molts dels 'barons' autonòmics. Però el secretari general electe ja ha avançat durant la campanya que no té intenció de presentar una moció de censura a curt termini. Només ho farà, "si li donen els números" més endavant, un cop tingui configurada la nova estructura del partit.

La campanya de Sánchez s'ha basat en la impugnació de l'abstenció per fer Mariano Rajoy president i ha transmès el missatge que encara és possible una majoria alternativa al Congrés. Ara se suma a la muntanya de reptes que té sobre la taula respondre a Podem. "Si el PSOE presenta una moció de censura contra el PP, estem disposats a retirar la nostra i a treballar per fer fora els que saquegen i parasiten les institucions", ha assegurat Echenique.

Iglesias va tornar a emplenar l'emblemàtica plaça madrilenya de Sol, feu del 15-M, el dissabte passat per demostrar el "suport popular" a la moció. Vol posar en evidència al PSOE i traslladar que, si bé està previst que la seva moció fracassi sense el suport dels socialistes, l'haurà "guanyat" al carrer. L'objectiu és aspirar a liderar un moviment anti-PP fora de les institucions, que considera segrestades per la "triple aliança". Ara aquest discurs se li trastoca amb la victòria inesperada de Sánchez. Iglesias comptava poder sumar els vots dels militants desencisats per l'auge de Susana Díaz.

Qüestió de calendaris

L'anunci de Podem, però, xoca amb els calendaris que marca la pròpia moció de censura. Podem la va registrar divendres passat i aquesta mitjanit acaba el període que tenen els partits per presentar una proposta alternativa, un termini impossible per a Sánchez, que ni compta amb un portaveu al Congrés arran de la dimissió d'Antonio Hernando ahir a la nit tant bon punts va conèixer la derrota de Susana Díaz. Està previst que la mesa del Congrés qualifiqui la moció demà dimarts. Però ara Podem dona allargs i recorda que la presidenta de la cambra, Ana Pastor, "està de vacances" aquesta setmana -té un viatge oficial- i que serà també impossible debatre la moció la següent perquè hi ha el debat d'esmenes parcials dels pressupostos. El calendari que Pastor calculava és que finalment es debatés la setmana del 12 al 16 de juny.