Policies i metges obriran la manifestació

La manifestació unitària contra el terrorisme d’aquest dissabte, 26 d’agost, a Barcelona l’encapçalaran els col·lectius que més han treballat després de l’atemptat. Així ho han explicitat tant des del Govern de la Generalitat com des de l’Ajuntament de Barcelona, a l’espera que aquesta setmana es concretin els detalls de la mobilització, que està previst que comenci a les sis de la tarda als Jardinets de Gràcia i arribi fins a la plaça de Catalunya. Ahir fonts de les dues administracions que formalment convocaran la manifestació deixaven clar que cedirien tot el protagonisme als cossos de seguretat i d’emergències que van participar en les tasques de rescat de les víctimes i també a les persones i col·lectius que van ajudar-hi. El lema de la mobilització serà l’espontani #Notincpor que no han parat de repetir els barcelonins des de dijous passat i només hi haurà una capçalera. Els polítics i les autoritats es quedaran en un segon pla, també en els parlaments. Tot i que encara no està tancat el format, no es preveu que cap polític intervingui al final de la mobilització. En canvi, probablement sí que ho faran alguns representants dels diversos col·lectius.

L’alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, va expressar ahir la voluntat, durant els actes de clausura de les festes de Gràcia, que sigui la ciutadania qui encapçali la mobilització. “Feu-la vostra”, va dir, i va destacar que ara més que mai cal estar “units contra la por”. Des de l’altra banda de la plaça Sant Jaume també es treballa amb la mateixa idea. En una entrevista a TV3, el vicepresident, Oriol Junqueras, va apostar per donar el “màxim reconeixement i el màxim protagonisme” als col·lectius directament implicats en la resposta als atemptats, com els serveis d’emergència, els Mossos i les policies locals de Barcelona i Cambrils.

La CUP, a l’espera dels detalls

En les últimes hores, la capçalera de la manifestació ha sigut motiu de controvèrsia. La CUP ha fet explícits els seus dubtes sobre si assistiria a la concentració en cas que estigués encapçalada pels reis d’Espanya. Després de donar per fet, en un primer moment, que no hi anirien, els anticapitalistes van abordar ahir aquesta qüestió al secretariat nacional, que es reuneix cada dilluns. Tanmateix, la formació espera conèixer els detalls de la mobilització per anunciar si hi participen com els altres partits o si busquen perfil propi. “Tothom sap quines són les relacions d’amistat i econòmiques de la monarquia espanyola amb les monarquies pèrsiques, que financen el Daeix [...]. És una hipocresia enorme que el rei vingui a passejar-se per aquí”, va dir aquest cap de setmana la diputada Mireia Boya a Catalunya Ràdio.

Poble Lliure, una de les organitzacions més consolidades que formen part de la CUP, s’ha desmarcat dels dubtes i ja ha avançat que assistiran a la mobilització, tot i que conviden la ciutadania a “expressar el seu rebuig al monarca”. A través de les xarxes socials, de fet, Poble Lliure situava Felip VI com a “culpable” de l’atemptat de Barcelona i Cambrils pels “tractes econòmics i armamentístics amb l’Aràbia Saudita i Qatar, font de finançament del Daeix”. També va criticar la presència del rei el diputat d’ERC Gabriel Rufián.

Crítiques a Barcelona i a Madrid

El posicionament dels anticapitalistes ha sigut objecte de crítica tant a Barcelona com a Madrid. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va acusar la CUP de fer una “utilització política menyspreable” dels fets, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va ser més moderat en les seves paraules i va instar-los a no “autoexcloure’s” de la “unitat” en contra de l’atemptat terrorista. El missatge del PP va ser semblant al de Ciutadans: la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, va demanar que no es “polititzi” la manifestació de dissabte. També Podem, a través del seu portaveu d’Units Podem al Senat, Ramón Espinar, va mostrar-se partidari que el rei s’impliqui en la “defensa dels valors democràtics” i assisteixi a la manifestació de Barcelona. De fet, el mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va criticar l’actitud dels cupaires en una entrevista diumenge a La Sexta. “Molt lamentable”, va dir, i els va demanar que s’ho replantegessin.