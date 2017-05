President @KRLS, faci'm RT

A ple sol a la terrassa del Museu d'Història de Catalunya, un grapat d'alts càrrecs del Govern esperen l'arribada del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Aquest dilluns de primavera estiu, a 24 graus tot just a les deu del matí, la Generalitat presenta 'Manual dels governs a Twitter', unes pautes perquè les institucions públiques aprenguin a moure's per la xarxa social de l'ocellet a partir de l'experiència del govern català.

Puigdemont, un veterà en això de les piulades –explica que és a Twitter des del 2007–, és l'encarregat d'apadrinar la publicació del manual. La primera pregunta, a càrrec de @GinaTost –@plastidecor, en el plistocè tuitaire– és fàcil. Per què @KRLS? El president somriu i explica que en aquell temps això de treure les vocals del nom estava en boga i que aquell ja era el seu "nom de guerra" en altres xarxes socials, com Skype.

El diàleg avança entre elogis i prevencions. Així, Puigdemont enalteix la utilitat de la xarxa en un moment en què " els ciutadans reclamen tenir més poder, ser consultats i decidir més". "El comandament a distància del poder el té cada cop més la gent a casa seva", afirma metafòricament el president, que avisa que la idea que "només uns quants decideixen per tots està en crisi".

Per això, el 'Manual dels governs a Twitter' que edita la Generalitat, recull algunes de les bones pràctiques que duu a terme l'administració catalana. Entre les quals, les efectives campanyes del Banc de Sang i Teixits per aconseguir donants, o el paper clau dels perfils del @112, d'@EmergenciesCat i dels @Mossos per tenir informats els ciutadans.

Tot és bo a Twitter? Puigdemont admet que no. Després de recordar –amb un punt d'enyorança– els debats "civilitzats" dels seus inicis a Twitter, alerta de la importància que té avui dia saber "gestionar la brossa i el soroll". Subratlla, també, que la xarxa social ha estat clau per a l'auge de figures com Barack Obama, però també de Donald Trump.

El públic, acalorat, malda per recollir els missatges i amplificar l'abast de la xerrada a través de les xarxes. El sol intens, però, no deixa llegir les pantalles dels mòbils, que bullen, no només del tràfic de piulades, sinó literalment. Veurem si al final de l'acte algú aconsegueix satisfer l'anhel que en un moment del debat expressa @GinaTost. "President, faci'm un RT".