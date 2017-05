Sánchez guanya amb claredat les primàries del PSOE

Pedro Sánchez serà el pròxim secretari general socialista. Amb un 90% dels vots escrutats, Sánchez s'endú el 50% dels vots dels militants socialistes, amb un 40% dels suports per a Susana Díaz, i un 10% per a Patxi López. "Hi ha un guanyador clar, que és el company Pedro Sánchez, que ha aconseguit el suport majoritari", ha anunciat el portaveu de la gestora, Mario Jiménez, mà dreta de la presidenta andalusa. Estava previst que comparegués a les 21h, però vist que guanyava Sánchez amb claredat la gestora ha decidit no parlar fins al final, una hora després que ja es congreguessin centenars de persones a les portes de Ferraz en suport a l'ex secretari general, que torna a recuperar la seva posició després del cop del comitè federal.

S'esperava una nit llarga a Ferraz i un recompte molt ajustat. Però Sánchez ha sorprès amb una victòria àmplia des de l'inici de l'escrutini, de fins a deu punts percentuals d'avantatge. La clau era aconseguir penetrar a Andalusia, la federació més important amb un de cada quatre afiliats. I ho ha aconseguit. Díaz no arriba al 70% a la comunitat que considerava imprescindible per poder imposar-se amb claredat.

Sánchez s'imposa en gairebé tots els territoris. Guanya fins i tot a Extremadura, Castella-La Manxa i Múrcia. La 'baronessa', en canvi, només guanya a Andalusia i a les agrupacions d'Amèrica. El País Basc s'ha mantingut fidel a l'exlehendakari Patxi López. A Catalunya Sánchez ha arrasat: l'han votat vuit de cada deu militants. "S'ha fet justícia!", cridaven exultants a la seu del PSC.

Perfil: Sánchez, l''outsider' sobrevingut que torna a Ferraz sense cap aliat

Felicitació de López i Susana Díaz

Patxi López ha comparegut a Ferraz per felicitar Sánchez i demanar que a partir de demà "s'acabi el procés intern". "Demà tots junts amb ell. Hem de començar a treballar per recuperar el millor PSOE", ha dit.

Primeres dimissions

La patacada de la presidenta andalusa és molt important en comparació la presentació dels avals, quan va guanyar Sánchez per 6.000 vots. Ara perd sobre Sánchez per gairebé 12.000 vots.

El portaveu al Congrés, Antonio Hernando, ha anunciat la seva dimissió immediata. Sánchez ja va avisar que no comptava amb ell per a la nova etapa al PSOE. Els 'barons' més enemistats amb Sánchez, en canvi, s'han ofert per remar junts. El president extremeny, Guillermo Fernández Vara, ha assegurat que a partir de demà tots "l'ajudaran".

Díaz i Sánchez arribaven frec a frec a la cita amb les urnes, segons el recompte dels avals de tots dos candidats. El primer repte de Sánchez serà tornar a unir un partit obert en canal des del comitè federal de l'1 d'octubre. L'operació de la presidenta andalusa per aterrar a Madrid, amb tot l'aparell a favor, ha xocat contra la mobilització de les bases de l'ex secretari general.