Puigdemont a Euronews: "No volem fer una declaració d'independència, sinó d'interdependència amb la resta d'estats"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destacat en una entrevista a la cadena Euronews –gravada abans de la conferència de dimarts a Brussel·les– la predisposició del Govern al diàleg amb l’Estat per acordar un referèndum, una actitud, segons ha dit, que “sempre rep la mateixa resposta: No”. Puigdemont ha assegurat, però, que “si després de dir no sempre, ara Espanya diu 'estem preparats per parlar', nosaltres estem disposats a escoltar”.

“No volem fer una declaració d'independència, volem fer una declaració d'interdependència amb la resta d'estats”, ha afirmat el president, que considera que al segle XXI les relacions entre els Estats “han de basar-se en la cooperació”.

Preguntat pel periodista d'Euronews, Sergio Cantone, si la paraula “referèndum” pot neguitejar alguns països i institucions europees, el president ha assegurat que “la primera vegada que aquesta paraula s'associa amb alguna cosa amb la qual no estan d'acord els governs és quan la ciutadania s’expressa de manera contrària als interessos dels Estats”.

Sobre la possibilitat de trobar una nova fórmula d ’encaix de Catalunya dins Espanya, Puigdemont ha recordat que quan es va modificar l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya es va fer dins del marc constitucional, “amb el compromís de seguir formant part de l’Estat i tenir-hi una millor relació, però la resposta va ser la mateixa: No”.

El president ha manifestat que l'objectiu de la seva visita a Brussel·les no era ser rebut pels representants sinó comparèixer al Parlament Europeu per poder explicar el mandat parlamentari que té el Govern. “Arribarà el moment en què demanaré una reunió i espero que, com ha passat amb altres líders de regions europees, sigui rebut per les més altes autoritats i parlin lliurement i obertament sobre Catalunya”, ha sentenciat el president.