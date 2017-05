Puigdemont: "L'absència de resposta de Madrid seria una resposta"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, considera que si després de la conferència a Madrid del 22 de maig - l'última oferta per pactar el referèndum- no hi ha resposta de Madrid, activaran la via unilateral: "L'absència de resposta seria una resposta", encara que ha precisat que s'hauria de produir "fins i tot per respecte".

En un acte a Girona amb alcaldes catalans divendres a la nit, el president del Govern ha puntualitzat que la conferència no servirà "per formalitzar una proposta, però sí per realitzar unes reflexions". "Explicarem com hem arribat aquí, tots els passos que hem donat i en quins termes proposem un diàleg", ha indicat Puigdemont, disposat a acceptar en aquestes converses "canvis que modifiquin les teves intencions inicials".

Puigdemont s'ha mostrat disposat a negociar la data de la consulta, la pregunta i la majoria necessària per validar un resultat, encara que la seva celebració l'ha considerat intocable. "L'única opció que al setembre no hi hagi referèndum és que l'Estat s'assegui a negociar", ha indicat el president, qui ha assenyalat que la del 22 de maig pot ser la seva "última compareixença pública a Madrid".

Després d'agrair-li a l'alcaldessa madrilenya, Manuela Carmena, l'oferiment d'un espai, el president català ha inclòs en el diàleg que desitja mantenir amb l'Estat la possibilitat que les dues parts es comprometin "a deixar les coses resoltes per una generació".

Sobre la data del referèndum, Carles Puigdemont ha assenyalat que té "unes quantes al cap", però ha puntualitzat que cal ser "respectuosos amb l'oferta de diàleg i no dir ni dates ni preguntes".

Puigdemont ha reivindicat novament la legalitat de la compra d'urnes, ha instat als catalans a la participació en la consulta i ha assenyalat que si venç l'opció secessionista s'haurà demostrat que "aquest país vol ser independent i haurà d'actuar com un estat independent".