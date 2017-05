Pascal situa el PDECat com "el gran partit central de Catalunya" i dona per superat l'eix esquerra-dreta

Des del Teatre Victòria de Barcelona, sota el lema 'Crear, Garantir, Compartir. El millor país' i davant de més d'un miler de persones, el Partit Demòcrata (PDECat) ha presentat aquest dissabte el corpus ideològic de la formació, uns ideals que han de servir d'esquelet dels futurs programes electorals. L'encarregada de fer el discurs clau del matí ha estat la coordinadora general, Marta Pascal, que ha reivindicat el Partit Demòcrata com una formació "central" que està per sobre de la distinció clàssica entre dreta i esquerra, dos extrems que, ha dit, ja no són "solució de res".

En un discurs extens, el de major pes polític que ha fet fins ara com a coordinadora general del PDECat, Pascal ha assegurat que la seva formació és un "instrument fonamental i necessari" per a la Catalunya que volen construir, i ha afegit que "els partits tradicionals han fallat". "El PDECat és, de totes totes, el gran partit central de la Catalunya del segle XXI", ha afirmat.

De fet, Pascal -que s'ha emmirallat en la victòria d' Emannuel Macron a les eleccions franceses- ha fet un esforç per situar el PDECat com un exemple de partit que s'ha avançat a la reforma necessària que hauran d'afrontar totes els formacions. Així, ha definit els associats del PDECat com gent "desacomplexada, reformista, transformadora, sempre a la recerca de grans consensos", i ha fet una crida a "sobrepassar els grans marcs ideològics clàssics".

En aquest sentit, ha criticat que des d'alguns partits se'ls vulgui situar en l'espai de "la dreta més rància i immobilista". "De veritat que no s'han adonat que ni les dretes ni les esquerres són la solució a res? De veritat que no se n'han adonat que els immobilistes són ells?", ha preguntat.

Intentant resumir en cinc grans eixos els principals reptes del partit, Pascal ha senyalat que la voluntat del PDECat és ser un partit al servei de les persones; que promogui la col·laboració público-privada amb una nova relació entre l'Estat i els mercats; que faci de Catalunya un país emprenedor; que sàpiga sumar-se a la revolució tecnològica i que faci emergir "una nova classe mitjana-treballadora".

Pascal, que ha subratllat que el PDECat no té voluntat de ser "un partit testimonial", ha explicat que també fa del compromís democràtic un dels seus eixos. Per això, ha apuntat que el dret a decidir forma part del seu imaginari. "Ho dic pels que s'esforcen en fer-nos enrere", ha avisat. "No ens mantindrem en una democràcia de baixa qualitat com l'espanyola", ha avisat.

El compromís europeista de Mas i Puigdemont

Abans, però, el primer plat fort de la jornada ha estat un diàleg entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'expresident Artur Mas, que han aparcat per un dia el discurs sobre "dret a decidir, referèndum, sobirania, legalitat, Estat, legitimitat i independència" per parlar del projecte de país, que és, segons ha dit Mas, "el realment important perquè la resta és, en definitiva, la caixa d'eines per poder fer això".

540x306 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'expresident Artur Mas / QUIQUE GARCÍA / EFE El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'expresident Artur Mas / QUIQUE GARCÍA / EFE

En definitiva, segons ha resumit Mas al final de la seva intervenció tirant de metàfora marinera a través de les paraules de l'escriptor francès Antoine de Saint-Exupéry, la conferència ideològica d'aquest dissabte ha de servir per "introduir en els catalans l'anhel de la mar lliure i oberta" a través d'un projecte de país que sigui referència per a tots els catalans. "Si vols construir un vaixell, no comencis tallant la fusta i distribuint la feina. Comença introduint en els teus homes, l'anhel de la mar lliure i oberta", ha apuntat.

Tots dos presidents han centrat el seu debat en aspectes com ara la idea d'Europa i el paper de les administracions públiques. Pel que fa a la primera, Mas ha fet una crida a defensar Europa tot i que avui dia, ha reconegut, això és anar "contracorrent". "L'Europa que tenim ens agrada? No. Podem contribuir com a catalans a fer-la millor? Sí", ha resumit Puigdemont, que ha lamentat que alguns Estats hagin volgut convertir Europa "en el seu noi dels encàrrecs".

En aquesta línia, tots dos han defensat que Catalunya pot jugar un paper en la contribució a recuperar els ideals d'Europa. Així, Mas ha apuntat que el Procés sobiranista és "una oportunitat d'or per fer una contribució a la solidesa democràtica d'Europa", i Puigdemont ha argumentat que per superar "la idea d'una Europa feta de dalt a baix" calen "Estats moderns". "Difícilment Estats més tradicionals i rígids poden servir a aquesta idea d'Europa", ha conclòs.

Pel que fa al model d'administració, Mas i Puigdemont han defensat una administració "austera i àgil" i han reivindicat la col·laboració público-privada. "Ara que estem en el discurs de l'Estat cataà, no caiguem en l'error de l'estataltizació catalana", ha alertat l'expresident, que ha enaltit la col·laboració entre el món públic, associatiu i privat. Un guant que ha recollit Puigdemont, que ha opinat que el procés de construcció d'un Estat per a Catalunya "és una oportunitat d'or per encetar un model de governança que pot servir d'exemple a altres països".

En la conclusió de la conversa, Mas ha pres la paraula per agrair a la generació que s'ha mogut entre els anys 1980 i el 2010 -entre l'autonomia i la sobirania, ha dit- haver aconseguit tres fites principals: fer de Catalunya una economia oberta; la normalització del català, i la creació d'una societat cohesionada. Unes fites que ha utilitzat per posar deures a la generació actual, a la que ha reclamat dur Catalunya a encapçalar la quarta revolució industrial, crear un model educatiu d'excel·lència, i fer de Catalunya un exemple de valors democràtics i bones pràctiques.

Fer del PDECat "un moviment atrevit i honest"

Deu mesos després del seu naixement, i un cop culminada la fase orgànica, el partit ha fet així la seva presentació en societat. La jornada arriba després de tres mesos de sessions sectorials StartCat pilotades per Elsa Artadi. Ella ha estat avui, l'encarregada de presidir la conferència ideològica i de donar la benvinguda als presents amb un discurs en què ha animat el partit a ser "un moviment atrevit, honest, que pensi sempre en el que és correcte i no en el que és políticament correcte".

En un moment que el partit està a la recerca de candidat i vol reivindicar l'existència de lideratges dins de les seves files més enllà de les figures de Mas i Puigdemont, la conferència ideològica d'aquest dissabte ha donat protagonisme a consellers com Neus Munté, Santi Vila, Josep Rull -a les travesses com a possibles candidats- i Meritxell Ruiz, i el coordinador d'organització, David Bonvehí.