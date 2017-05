Rajoy reclama davant Puigdemont evitar qualsevol "temptació de desconnexió i aïllament"

"Evitar qualsevol temptació de desconnexió i aïllament". Aquest ha sigut el missatge implícit que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha introduït en el seu discurs aquest divendres en el marc de l'Automobile Barcelona. El missatge era un clar avís per al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que era a la mateixa sala i que minuts abans ha reclamat a l'Estat que atengui "el desig de les institucions públiques d'estar connectades a Europa amb el corredor mediterrani", una infraestructura que ha considerat un "aliat" del sector de l'automoció a Catalunya.

Tots dos dinaven a Barcelona en el marc de la inauguració de l'Automobile Barcelona quan ha transcendit l'anunci que el president català, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, viatjaran a Madrid el dilluns 22 de maig per fer-hi una conferència en què traslladaran al govern espanyol l' última oferta de pactar el referèndum. Minuts després, en els seus discursos a la cloenda del Connected Hub, Puigdemont i Rajoy han demostrat que les posicions segueixen allunyades.

Així, mentre que Puigdemont ha esquivat el Procés sobiranista i, en un breu discurs en anglès, català i castellà, s'ha limitat a reclamar al govern espanyol que atengui les inversions del corredor mediterrani, Rajoy ha aprofitat per fer una al·lusió implícita a la situació de Catalunya. El president espanyol ha subratllat que el futur "exigeix innovació i connexió", per la qual cosa ha fet una crida a "evitar tota temptació de desconnexió i aïllament".

"Només estar connectats obre noves oportunitats, les que sorgeixen de sumar forces", ha afegit Rajoy, que ha defensat que "connectar-se implica obrir-se, desfer barreres i compartir". Per això, estirant el títol del fòrum que es celebrava en el marc de l'Automobile Barcelona, ha apuntat: "El tema del nostre temps és la connexió i l'obertura" i ha assegurat que el futur "exigeix innovació i connexió".

No ha sigut l'únic missatge amb rerefons polític del líder del PP, que brandant la millora de les dades econòmiques en el sector de l'automoció ha apuntat: "L'estabilitat i la moderació són rendibles per a tots". També ha enaltit Barcelona com a "capital incomparable d'una Catalunya pròspera, en una Espanya a l'alça i ancorada a una Europa moderna i competitiva".

Per la seva banda, Puigdemont ha fet un discurs més econòmic, en què ha defensat que per avançar les administracions públiques "han d'acompanyar la iniciativa privada" i estimular els projectes solvents. Així, ha reclamat invertir en el corredor mediterrani i ha reivindicat Catalunya com un referent internacional en l'àmbit de la innovació.