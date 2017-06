Puigdemont avisa Rajoy que no podrà fer "ni pessigolles" davant d'un poble mobilitzat

El dia després d'anunciar la data i la pregunta del referèndum, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha apujat el to contra el govern espanyol. En una intervenció per cloure el Consell Nacional del PDECat que s'ha celebrat aquest dissabte a Lloret de Mar, ha assegurat que la tria de la votació de l'1 d'octubre és "entre dignitat o imposició". Per això, ha opinat que a partir d'ara "s'acaba el moment del protagonisme principal de la política i arriba el moment del protagonisme de la ciutadania", ja que, segons ha dit, als polítics se'ls pot inhabilitar, suspendre, amenaçar i querellar, però a "tot un poble mobilitzat, conscient i decidir no li podran fer ni pessigolles".

"Ara és l'hora dels catalans i les catalanes", ha avisat Puigdemont, que ha situat la mobilització de demà a Barcelona convocada per les entitats sobiranistes com el punt de partida d'aquesta nova etapa. Puigdemont ha avisat l'Estat que no aconseguirà convèncer els catalans "fent por, amenaçant i prohibint". "Un Estat que ha de fiar el seu respecte i autoritat a fer por, amenaçar i prohibir és un Estat democràticament impresentable", ha remarcat.

Aprofitant que avui es compleixen 17 mesos de la seva investidura com a president de la Generalitat, Puigdemont ha reivindicat la feina feta pel seu Govern per complir el mandat del 27-S tot i les "especulacions" que vaticinaven que el sobiranisme fallaria. Així, ha destacat que ja hi hagi data i pregunta pel referèndum, i s'ha mostrat convençut que es durà a terme. "Ens separen només 112 dies de la culminació d'un Procés que ve de molt lluny. Aquests 112 dies, aprofitem-los", ha clamat.

En aquest sentit, ha desafiat l'Estat a fer campanya pel no i treballar els seus arguments per fer front al referèndum. "Poden intentar combatre-ho amb la mentida, les clavegueres i la premsa del règim", ha criticat Puigdemont, que ha assegurat que la situació ha canviat des d'ahir perquè qui té ara "el comandament" són els 7,5 milions de catalans. "D'aquí 112 dies premerem un botó i decidirem quin país volem i en quin país volem que visquin els nostres fills i nets", ha remarcat.

Segons Puigdemont, els catalans han de decidir entre "dignitat o imposició" i sobre si volen seguir amb un Estat a la contra que tracta el sobiranisme amb "menysteniment, amenaces o fins i tot indignitats com la venjança roí i mesquina que l'Estat està organitzant per fer mal a les persones i famílies de Mas, Ortega, Homs i Rigau".

Mas demana una participació superior a la del 9-N

Després de Puigdemont ha intervingut l'expresident Artur Mas, que ha assegurat que veure ahir com es fixava data i pregunta el va ajudar a confirmar que el camí fet fins ara havia estat correcte. "Moltes coses van tenir sentit ahir", ha apuntat el president del PDECat en al·lusió a la seva decisió d'avançar les eleccions de 2012 -en què va perdre 12 diputats- i de fer un pas al costat el gener de 2016 per facilitar la continuïtat d'aquesta legislatura.

Mas ha apuntat també que és molt important que l'1 d'octubre participi en el referèndum "bastanta més gent que el 9-N" ja que "una participació gran donarà una nova legitimitat democràtica a Catalunya". Per això, ha cridat a combatre "la por" amb "il·lusió".