Puigdemont anuncia que Catalunya impulsarà un pla nacional de drets humans

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat que Catalunya impulsarà el seu primer pla nacional de drets humans. Ho ha dit en la clausura de la jornada sobre populisme i regressió de drets que ha organitzat el Síndic de Greuges aquest dilluns i dimarts al Parlament i que ha comptat amb la presència de defensors del poble d'arreu d'Europa.

El president ha assegurat que "ha arribat el moment" que Catalunya plasmi en un document l'aportació que pot fer al "combat global en defensa dels drets humans i la lluita contra els populismes". En aquest sentit, ha lamentat el seu auge en el darrer any a Europa i ha apostat per la coordinació de totes les institucions i societat civil per combatre'ls.

El president ha subratllat que Catalunya ha tingut històricament un compromís "inequívoc" amb els drets humans i amb la pau. Ha afegit que el país té les institucions -entre les quals ha destacat el Síndic de Greuges- i les eines per poder fer una “feina transversal que incorpori totes les sensibilitats, sectors polítics i socials” per tal de treballar per aquesta defensa dels drets humans.

Pel que fa a la temàtica de la jornada, el president ha lamentat que molts dels aspectes que va posar sobre la taula en el seminari que es va celebrar fa un any sobre la crisi dels refugiats continuen vigents actualment. També ha lamentat l'"augment del populisme sobretot amb arrel xenòfoba i que mina les bases fonamentals i fundacionals de la millor idea d’Europa". Puigdemont ha reivindicat que aquesta idea es basa en una Europa que assegura la pau i ha alertat que "no hi pot haver pau sense cohesió social, convivència i respecte a la diversitat".