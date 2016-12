Puigdemont exhibeix la capacitat de "plantar-se" davant dels "desafiaments" de la CUP

Més de 400 militants del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) s'han aplegat aquest dijous a la nit a les Cotxeres de Sant per escoltar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el marc del sopar de Nadal de l'antiga Convergència a Barcelona.

El president ha aprofitat la trobada per treure pit de la nova "eina" definint el PDECat com un "engranatge imprescindible" per fer funcionar el país i una força "definitiva" per arribar a la Catalunya "lliure, democràtica i europea". I en aquest punt ha aprofitat per enviar un missatge a la CUP exhibint la seva capacitat de plantar-se quan ha estat necessari davant dels seus "desafiaments". "Som capaços d'aguantar desafiaments durs de l'estat espanyol" però també de "grups que estan al mateix projecte polític però que a vegades ens ho posen tant difícil que ens hem hagut de plantar. I ens plantem sense cap tipus de tremolor de cames", ha dit el president.



"Quan convé ens plantem, amb cara de normalitat", ha afegit en al·lusió als seus companys de viatge independentistes.

Admetent que no ha estat un camí fàcil, Puigdemont ha erigit la nova Convergència com la responsable directa de l'"expectativa" que viu Catalunya en relació al procés d'independència i ha assegurat que s'han esmerçat a encarar el dia a dia "amb normalitat" tot i que fos una situació "excepcional" i "complexa".

L'encarregada de donar el tret de sortida a l'acte, que ha començat a les nou passades, ha estat la líder del PDECat a Barcelona, Mercè Homs, que s'ha compromès a sacsejar la formació a escala barcelonina i eixamplar les bases del nou partit ara que ja hi ha enllestit el logo i l'estructura de la formació. "Hem fet tota la feina a nivell intern i ara ja estem preparats", ha assegurat erigint el partit com l'alternativa de govern a l'actual alcaldessa, Ada Colau, a partir de 2019.