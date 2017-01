Puigdemont fa del sí de la CUP als pressupostos una crida a la mobilització per culminar el procés

Quan parla de les dificultats del procés sobiranista, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sempre presumeix que fins ara sempre s'han superat totes les proves d'estrès. Aquest dissabte, des del consell nacional del Partit Demòcrata (PDECat), Puigdemont ha celebrat que també s'hagi superat el test que més el preocupava, el del sí de la CUP als pressupostos de la Generalitat per al 2017.

Amb el resultat del consell polític encara calent, Puigdemont ha intervingut davant dels consellers nacionals del PDECat per reivindicar que l'independentisme ha sortit més fort de cada dificultat: "A cada entrebanc, a cada examen, una superació i un aprenentatge", ha apuntat, i ha assegurat que l'independentisme està a punt de superar la prova definitiva "amb molta més força de la que els nostres adversaris podien imaginar".

Segons ha dit en un discurs breu, el sí de la CUP als pressupostos és "una mala notícia" pels adversaris de l'independentisme, ja que superat aquest cim ja es pot encarar l'últim tram del procés, el que ha de dur a la celebració d'un referèndum d'independència abans que acabi el mes de setembre.

Crida a la mobilització el 6-F

Aprovats els comptes, Puigdemont ha donat per inaugurat el tram decisiu del procés, un tram en què, ha dit, caldrà que els partits sobiranistes notin l'escalf i la mobilització de la gent. "Necessitarem el suport de la gent", ha afirmat, i ha apuntat que la primera data en què s'ha de demostrar aquest suport és l'inici el dia 6 de febrer del judici contra l'expresident Artur Mas i tres exconsellers pel 9-N.

Segons Puigdemont, l'Estat descobrirà el dia 6 que l'"única conseqüència de deixar passar el temps és que el temps s’acabi i arribin tard", a més de "comprovar el greu error de voler dialogar als jutjats allò que s'hauria d’haver dialogat a la política". Per això, ha demanat a la societat civil que el judici pel 9-N serveixi per a demostrar que sis anys després "de la infame sentència" de l'Estatut, el govern espanyol segueix tenint davant " un poble dempeus, alçat per dir prou". "El dia 6 l’Estat ha de notar l’alè dels catalans en aquesta recta final", ha conclòs.