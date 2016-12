Puigdemont diu que per declarar la independència cal un 50% dels vots més un

El president Carles Puigdemont ha assegurat en una entrevista a l'emissora francesa Equinox Radio que "per declarar la independència, el sí al referèndum ha de guanyar amb el 50% més un vot". Durant l'entrevista celebrada al Palau de la Generalitat, Puigdemont ha dit també que "si el sí guanya, la independència unilateral es declararà abans que hi hagi noves eleccions". Sobre la participació necessària per donar per vàlid el referèndum, el president ha defensat que no és essencial, perquè alguns partits cridaran al boicot. Tot i així, s'ha mostrat optimista i ha recordat que durant la consulta no oficial del 9-N es van registrar 400.000 vots no favorables a la independència. "El referèndum del 2017 no serà com la consulta del 9-N del 2014 perquè, a diferència d'Artur Mas, tinc una majoria independentista al Parlament", ha dit.

En una entrevista en francès, el president també s'ha referit al paper que ha de jugar Europa durant el procés que viu Catalunya. "No estic demanant als líders mundials que donin suport a la independència, només al referèndum", ha dit, i ha afegit que "Europa no té futur si no reconeix una realitat com la de Catalunya". El president també ha afirmat que "si tinguéssim el nostre ministeri d'Assumptes Exteriors, podríem comunicar millor i els francesos no ens compararien amb els corsos".