Puigdemont: "Som successors de les idees de Francesc Macià: coratge, esperança i llibertat"

Com cada matí del dia de Nadal, les màximes autoritats polítiques de Catalunya han anat avui a retre homenatge a la tomba del president de la Generalitat Francesc Macià, mort un 25 de desembre de 1933. El cementiri de Montjuïc ha sigut el centre neuràlgic de la política catalana durant unes hores.

Carles Puigdemont

"Som successors de les idees de Macià: coherència, esperança i llibertat"

El president Carles Puigdemont ha encapçalat la representació del Govern en l'ofrena floral, acompanyat dels consellers Oriol Junqueras, Carles Mundó, Meritxell Borràs i Toni Comín. "Macià va tenir un gran coratge i sempre va prioritzar la coherència per arribar als seus objectius col·lectius, i es va posar al servei de l'esperança de la societat catalana associada a la llibertat. Una llibertat que va perseguir sempre i va impregnar una manera de fer política", ha glosat Puigdemont. Per aquest motiu, el president afirma que "som successors de les seves idees: coratge, esperança i llibertat".

Carme Forcadell

"Vull que els catalans es puguin expressar amb la mateixa llibertat que el rei Felip VI"

540x306 La presidenta del Parlament, Carme Forcadell / A.S. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell / A.S.

La mesa del Parlament ha estat representada per la seva presidenta, Carme Forcadell, el vicepresident primer, Lluís Corominas (JxSí), i el secretari segon, David Pérez (PSC). Forcadell ha recordat el viratge polític de Francesc Macià: "Va intentar canviar el centralisme de l'Estat, i quan va veure que no es podia canviar, va triar el camí de la llibertat dels catalans". Per la presidenta, Macià és "un exemple per a tots nosaltres". Forcadell també s'ha referit a les paraules del rei Felp VI en el discurs de Nadal: "No va dir res de nou. Jo treballaré perquè els catalans es puguin expressar amb la mateixa llibertat que ho va fer ahir el rei". En aquest sentit, ha apuntat que per a ella, "l'únic límit a la llibertat d'expressió són els drets humans".

Oriol Junqueras

"Volem tenir la millor relació amb el regne espanyol, la que és d'igual a igual"

Oriol Junqueras ha participat abans que el president Puigdemont en l'ofrena a la tomba de Macià en qualitat de president d'ERC, el partit que l'homenatjat va fundar. "Ell va ser capaç de sumar i sintetitzar en un partit tants objectius diferents... Ens seguim inspirant en ell per caminar cap a una Catalunya independent que ell va somiar i va començar a construir". Respecte al discurs del rei Felip VI, que ha assegurat no haver escoltat, ha dit quan li han explicat el contingut: "No puc estar més d'acord a estar a favor d'evitar tensions innecessàries i estèrils, i el respecte a la legalitat que és fruit de la democràcia i del nostre Parlament". Finalment, Junqueras ha recordat que "volem tenir la millor relació possible amb el regne d'Espanya, i la millor relació possible és entre iguals".

Gerardo Pisarello

"Hi ha altres vies legítimes, però l'única que donarà resposta al clam majoritari és un referèndum reconegut per la comunitat internacional"

L'Ajuntament de Barcelona també ha estat representant a l'homenatge a Francesc Macià. Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde, ha estat acompanyat pel regidor d'ERC Alfred Bosc i el de CiU i exalcalde, Xavier Trias. Pisarello ha recordat que tant la figura de Macià com la de Companys van ser l'origen del catalanisme alternatiu al catalanisme conservador i elitista que existia als anys 30. Respecte a l'actualitat política, Pisarello ha dit: "La majoria de la societat vol un referèndum, i aquest ha de ser reconegut per la comunitat internacional. Hi ha altres vies legítimes, però l'única que donarà resposta al clam majoritari serà la via reconeguda". Preguntat sobre si podria haver-hi un referèndum no pactat amb l'Estat però reconegut per la UE, la mà dreta d'Ada Colau no ho ha descartat, tot i que ho veu "molt difícil".

També han participat en l'acte Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, i Marta Pascal, coordinadora general del PDECat.