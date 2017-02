El fill gran dels Pujol tenia 25 milions d’origen desconegut a Andorra

Entre el 1990 i el 2010, Jordi Pujol Ferrusola -en solitari o amb la seva exdona- va obrir deu comptes bancaris a l’entitat Andbank (antiga Banca Reig), que hauria fet servir com a “trampolí” per canalitzar el diner negre provinent de comissions il·legals. Aquesta és la hipòtesi que la unitat de delictes fiscals de la policia espanyola (UDEF) assegura que ha confirmat a partir de les dades facilitades per l’entitat financera andorrana. Entre els nombrosos ingressos imputats als diferents comptes durant aquestes dues dècades, destaquen els 25 milions d’euros dels quals Andbank desconeix l’origen. No en pot determinar més que alguna vaga referència, com la denominació que feien servir els bancs des d’on els arribaven els diners. “Un dels nostres clients” era una de les més habituals.

A aquests 25 milions s’hi sumen els ingressos en metàl·lic, dels quals no s’identifica la persona que aporta els diners, i les transferències bancàries opaques que arriben majoritàriament d’altres comptes andorrans o de paradisos fiscals. Sovint, l’arribada d’algunes d’aquestes transferències provocava immediatament ingressos de Jordi Pujol Ferrusola de dos, quatre i cinc milions de pessetes als comptes dels seus germans, en especial als de Pere Pujol, que, de vegades, rebia el doble d’aquestes quantitats. Les dades que la policia espanyola ha analitzat es troben al sumari del cas Pujol, que està sent investigat a l’Audiència Nacional.

L’entrada i sortida de diner es feia tant en pessetes com en dòlars, marcs alemanys, lliures esterlines i, posteriorment, en euros. I entre els països on Pujol enviava diners (o en rebia) hi havia Liechtenstein, Portugal (Madeira), Jordània, l’Argentina, Mèxic, l’Uruguai, Panamà, Luxemburg, Suïssa i els Estats Units, entre d’altres. També a Andorra. La UDEF ha detectat moviments en favor de “persones amb forts interessos empresarials a Catalunya”. I tampoc falten els presumptes testaferros.

La investigació policial se centra especialment en un dels comptes en què el pare, l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, signa un manuscrit en el qual garanteix que ell és el propietari dels 307 milions de pessetes (1,84 milions d’euros) que el seu fill havia ingressat en metàl·lic l’any 2000. La família va justificar que Pujol pare volia protegir els diners del seu fill per evitar que la seva exdona els hi reclamés durant el procés de divorci. La policia, però, està convençuda que els diners són del pare -que havia deixat per escrit que fossin traspassats a la seva esposa, Marta Ferrusola, quan ell morís-, perquè Mercè Gironés, l’exparella del primogènit, no tenia drets sobre aquell compte bancari.

Petició al cap de govern andorrà

L’any 2010 la família Pujol va decidir abandonar Andbank i traspassar els comptes a la Banca Privada d’Andorra (BPA). Com va avançar ahir l’ARA, el primogènit va prendre aquesta decisió després de comprovar que Andbank no estava disposat a cedir a les seves pressions: reclamava que el banc destruís documentació sobre els seus comptes. La UDEF està convençuda que, en especial, pressionava perquè es destruís la carta manuscrita del seu pare.

Més enllà d’aquestes pressions, el sumari del cas també inclou la declaració davant del jutge de l’Audiència Nacional, José de la Mata, d’Òscar Ribas Reig, que va ser president de la Banca Reig i cap de govern d’Andorra. Ell va explicar que el fill gran dels Pujol el va anar a veure entre el 2010 i el 2011 per preguntar-li si tenia constància que les autoritats andorranes o espanyoles estiguessin investigant la seva família. En la declaració, Ribas explica que des del 2002 estava jubilat i no tenia vinculació directa amb el banc.