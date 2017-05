La Generalitat ja té quatre empreses per fer paperetes i sobres

La Generalitat va licitar un acord marc sobre material electoral en unes eleccions al Parlament de Catalunya al mes de març, just després d'aprovar els pressupostos de la Generalitat que incloïen el compromís per fer el referèndum el 2017. Aquest dimarts han sortit publicats els noms de les empreses que s'han presentat en aquesta licitació, una de les quals és catalana, una altra basca i les altres dues tenen seu a Madrid. Es tracta de Tompla Industria Internacional del Sobre, SL (d'Alcalá de Henares); Impresiones Transkrit, SA; Domènech Mirabet, SA, i Formsystem Documentos Inteligentes, SLU.

Aquest acord marc es divideix en quatre lots: un per als sobres electorals, un altre per a les paperetes, un tercer per als manuals d'instruccions per als membres de les meses electorals i l'últim per als impresos electorals. Les empreses que es volien presentar en aquesta licitació tenien fins al 3 de maig per fer-ho. En aquesta primera selecció han quedat finalistes les quatre empreses anomenades anteriorment, i una cinquena -catalana- no havia complert els requisits. Es tracta d'Impremta Pagès.

"L'acord marc té com a objectiu la selecció de les empreses que podran subministrar el material electoral necessari per a la celebració d 'eleccions al Parlament de Catalunya i l'establiment dels requisits i condicions als quals han de sotmetre's els contractes que se'n derivin, durant el període de vigència", s'explica en la licitació, que té un pressupost de 640.000 euros, tot i que el valor estimat del contracte s'enfila fins als 897.000 euros sense IVA.

Tot i que fonts oficials asseguren que la licitació és per a unes eleccions al Parlament, aquesta fórmula ja s'utilitza en la licitació de la compra d'urnes per intentar driblar el marcatge de la fiscalia. L'acord marc permet habilitar una sèrie d'empreses sense fer-los un encàrrec concret, que es detallarà més endavant quan sigui necessari. Això donaria marge a la Generalitat per especificar el tipus de paperetes que vol quan cregui oportú.

En el cas de la compra d'urnes, Governació ha fet la licitació -també sota el paraigua d'eleccions al Parlament- i serà el Govern en ple a través del consell executiu el que farà efectiva l'adquisició per fer el referèndum.

A partir d'ara, el procés podria trigar mesos, en els quals la Generalitat comprovarà que les empreses són solvents i compleixen tots els requisits del plec de condicions.