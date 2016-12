"Què vol dir 'ous'? I 'truita'? I 'trencar'?": el peculiar interrogatori del fiscal a Joan Coma

L'interrogatori del fiscal al regidor de la CUP de Vic Joan Coma d'aquest dilluns ha fregat el surrealisme en alguns moments, segons es desprèn de la descripció que n'ha fet l'advocat de la defensa i diputat de la CUP al Parlament, Benet Salellas. La causa gira al voltant de la frase "Per fer la truita caldrà trencar els ous", en referència a la desobediència que va defensar Coma al consistori viguetà. Aquest és un dels principals arguments de la causa per defensar que va incitar a la desobediència, i per això el fiscal, Vicente González, ha insistit en la primera part de l'interrogatori "què volia dir" quan deia 'ous', 'trencar' i 'truita', segons la descripció que n'ha fet el lletrat.

En la segona part de la declaració, les preguntes han anat més dirigides a justificar la seva absència en l'anterior citació judicial, on l'acusat ha defensat el dret a la desobediència davant de lleis injustes.

De nou, han tornat els problemes per a l'acusat per declarar en català. Segons han relatat fonts pròximes al cas, la declaració s'ha fet finalment en castellà, tot i que la intenció del regidor cupaire era fer-le en català. En demanar-ho, el jutge ha preguntat a la defensa si l'acusat no "era espanyol" i ha afirmat que seria difícil trobar un intèrpret, i que això probablement allargaria el procediment fins a la tarda. Finalment, per evitar-ho, Coma ha accedit a fer la declaració en castellà.

Finalment el magistrat ha decidit deixar Coma en llibertat amb càrrecs i ha decretat la retirada del seu passaport.