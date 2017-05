Rajoy, davant la victòria de Sánchez: "No hi haurà avançament electoral"

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dilluns que "no hi haurà avançament electoral", tot i la victòria de Pedro Sánchez en les primàries del PSOE, que posa en dubte l'estabilitat. Rajoy, que encara no ha trucat a Sánchez per felicitar-lo, "per no molestar-lo", però que ho farà, no mantenia una bona relació amb el secretari general socialista electe, amb qui no es va entendre per a cap pacte.

Durant la reunió de l'executiva popular, Rajoy ha fet una crida als seus a mantenir-se al marge del procés intern socialista i ha dit que "tot segueix igual", segons fonts del partit. A més, ha asseverat que "parlarem amb el PSOE si vol i ens entendrem si vol".

"No dissoldré la cambra", ha reiterat el president espanyol en la roda de premsa posterior a aquesta reunió, que ha fet ell en lloc del portaveu del partit, Pablo Casado, per respondre a la publicació de la llei de transitorietat catalana.

El president espanyol ha tornat a apel·lar a la "sensatesa i al sentit comú", per intentar mantenir la legislatura i ha tret pit de les dades econòmiques per justificar la necessitat d'estabilitat.