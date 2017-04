Rajoy assegura que ja té "175 vots i mig" dels 176 que necessita per aprovar els pressupostos

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, veu molt a prop la possibilitat d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat per a aquest any. Segons els seu càlculs, l'executiu popular ja compta amb " 175 vots i mig" dels 176 que necessita al Congrés per tirar-los endavant. Rajoy s'ha referit a la tramitació dels pressupostos en la clausura a Valladolid del congrés regional del PP de Castella i Lleó, un dia després que el consell de ministres aprovés el projecte de llei dels comptes d'aquest 2017.

Només arribar al congrés ha assegurat als periodistes que "intentaran" aprovar els pressupostos. Més ferm ha estat durant el seu discurs, quan ha recordat que necessita almenys 175 vots per rebutjar les esmenes de totalitat que es presentin i 176 perquè els comptes puguin completar la tramitació. El Congrés està integrat per 350 diputats. El reglament estableix que si es vota fins a tres vegades i sempre surten la meitat dels vots de la cambra queda rebutjada la iniciativa. Per tant, seria la manera de poder començar a tramitar-los sense el vistiplau del vot que li falta, el del diputat de Nova Canàries.

" Quants vots tenim?", s'ha preguntat de forma retòrica, responent amb ironia que hi ha opinions "per a tots els gustos". Segons la seva, el govern espanyol ja compta amb "175 vots i mig". Es tracta dels 137 del PP, els 32 de Ciutadans, els 5 del PNB, la diputada de Coalició Canària i el que tenen encara pendent de convèncer de Nova Canàries, que acostuma a votar de la mà dels socialistes.

D'aquesta manera compta ja segur amb els vot dels nacionalistes bascos, després d'aprovar en l'últim consell de ministres un decret per ampliar la plantilla de la Ertzaintza i un nou règim econòmic de Canàries. Dona a entendre així que està a les portes de convèncer el diputat canari Pedro Quevedo, que s'ha deixat seduir les últimes setmanes pels populars malgrat haver-se negat en rodó inicialment a negociar-hi.