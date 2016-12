Rajoy confia deixar enrere "l'any de la incertesa" si l'oposició és "responsable"

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha fet aquest divendres, després de l'últim consell de ministres de l'any, balanç de l'any a Espanya, i ha considerat que el 2016 ha estat "el de la incertesa" per la situació inèdita de 10 mesos amb govern en funcions. "Es va trigar massa a trobar una sortida", ha considerat Rajoy, que tot i així ha afirmat: "Per fi estem sembrant el camí per als acords".

En aquest sentit, el president espanyol ha valorat la "responsabilitat" mostrada per altres partits polítics, que van reconèixer "el mal" que feia la situació d'interinitat a la imatge d'Espanya i a la recuperació econòmica, que, d'altra banda, ha afirmat que continua forta.

Rajoy ha reiterat el seu oferiment de "grans pactes d'Estat" als partits de l'oposició que fa des del seu debat d'investidura, amb "diàleg polític, social i territorial". En aquest sentit s'ha referit a les 11 iniciatives legislatives enviades per l'executiu al Congrés des que va ser investit president per segon cop.

En l'àmbit del diàleg polític, Rajoy ha destacat "el gran suport" parlamentari al sostre de despesa, acompanyat de mesures urgents en matèria tributària. "Ha estat un exercici d'enorme responsabilitat, potser la dada més positiva dels últims dos mesos", ha considerat, perquè ofereixen "sostenibilitat" a les finances públiques i milloren la imatge d'Espanya a l'exterior. També ha recordat que en aquest temps s'ha pactat la creació d'una comissió per estudiar la reforma educativa i el pacte contra la violència de gènere, a més de les subcomissions del Pacte de Toledo per trobar una sortida al forat de les pensions.

Sobre el diàleg territorial, Rajoy ha explicat que ha estat centrat en aquesta primera etapa en el repartiment dels objectius de dèficit i les ajudes de liquiditat en el marc del FLA. "Un cop resoltes aquestes urgències, el diàleg s'orienta a la convocatòria de la Conferència de Presidents", que es dividirà en dues parts: una deliberativa i una decisòria. "Confio que la voluntat de diàleg sigui recíproca", ha dit el cap de l'executiu espanyol, que ha afegit que "el govern no escatimarà esforços" per donar respostes a les autonomies, però tampoc "renunciarà als valors de la unitat d'Espanya, la igualtat dels espanyols i el respecte a la llei", en una referència clara a Catalunya, a qui no ha anomenat en aquest tram del discurs.

Aquests acords posen de manifest, segons Rajoy que "si tothom és capaç de mantenir l'actitud responsable" es pot "garantir als espanyols" una etapa de "prosperitat". El 2017, segons ell, té metes ambicioses, com recuperar la riquesa perduda en els anys de recessió (un 10% del PIB, que es podria recuperar en la primera meitat de l'any), arribar a 20 milions d'espanyols ocupats el 2020, sortir del control de Brussel·les per dèficit excessiu, dissenyar un nou model de finançament autonòmic i un nou model educatiu, el consens al voltant del futur de les pensions, l'estratègia al voltant de la violència de gènere o la relació amb la Unió Europea. "Qualsevol d'aquests objectius requereix tots els nostres esforços", ha valorat el president espanyol.

"No demano un xec en blanc", ha reiterat, com ja va dir a la sessió d'investidura, però sí que ha demanat "maduresa i responsabilitat". El 2016, segons ell, ha ofert dues cares de la política: una d'"estèril", la del bloqueig, i una de "fèrtil", la dels acords, que segons ell és la que s'ha de seguir.

Els pressupostos, al punt de mira

La pròxima gran batalla que haurà de lliurar Rajoy serà la de l'aprovació dels pressupostos de l'Estat. En aquest sentit ha valorat positivament l'aprovació del sostre de despesa i ha afirmat que els comptes s'elaboraran a partir de gener. Seguiran negociant amb Ciutadans, el PSOE i Coalició Canària, segons ha explicat, però no ha volgut entrar en la possibilitat de convocar eleccions si no s'aproven els comptes: "L'escenari en què treballem és que tindrem pressupostos".

Sí que ha explicat que "espera que la legislatura duri 4 anys", i no ha volgut entrar a valorar la situació política al PSOE.