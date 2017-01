Rajoy estreny les línies vermelles de l''operació diàleg'

Alguna cosa ha canviat als despatxos de la Moncloa des d’on es va dissenyar i executar l’operació diàleg, que pretenia canviar el pas en la relació del govern espanyol amb la Generalitat. Abans que hagin arribat les concrecions -més enllà dels gestos-, Mariano Rajoy comença a fer passos enrere en aquesta estratègia, i en les últimes setmanes ha virat el discurs. El zenit d’aquest canvi va arribar la setmana passada, durant la Conferència de Presidents, quan el cap de l’executiu espanyol va deixar clar que no hi hauria bilateralitat a Catalunya en la negociació d’un nou finançament.

El missatge no era del tot nou. El dia abans, el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, va negar també que aquesta bilateralitat es pugui produir, i va alertar el president català, Carles Puigdemont, que no hi ha “comunitats de primera i de segona”. El PP també ha inclòs una alerta similar en el seu ideari de cara al congrés del febrer. Però el viratge és sorprenent, perquè atempta contra l’essència mateixa de l’ operació diàleg que l’executiu espanyol reconeix que té en marxa. Poc després de tornar a la Moncloa amb el mandat renovat, Rajoy deia una vegada i una altra que estava disposat a parlar amb les autoritats catalanes “de tot” excepte del referèndum. El seu argument era que la unitat d’Espanya, la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols -la Santíssima Trinitat a què Rajoy al·ludeix sempre que en té ocasió, parlant de Catalunya- no estan a les seves mans, ni a les de cap altre president espanyol. Però sense traspassar aquestes línies vermelles, segons el missatge inicial de l’executiu, el marge de negociació era ampli. Però ja no. L’absència de Puigdemont a la Conferència de Presidents va comportar un enduriment del discurs del govern espanyol i va buidar de contingut l’ operació diàleg, reduïda, sense embuts, a una postura.

Multilateralitat o res

Sense bilateralitat, l’únic oferiment que Rajoy fa ara a Catalunya és tornar a l’ordre autonomista i sumar-se, com una comunitat més, a la negociació dels temes que es van posar sobre la taula en la Conferència de Presidents -a part del finançament autonòmic, la targeta social, la política europea o la unitat de mercat, entre altres qüestions-. La mà segueix estesa al diàleg de manera formal i aquest divendres el portaveu de l’executiu es va mostrar convençut que la reunió pendent entre Rajoy i Puigdemont es farà tard o d’hora. Però a la Moncloa no hi ha pressa. “El més important és arribar a acords, no fer reunions”, explicaven fonts pròximes a Rajoy qüestionades sobre la imminència de la trobada dels presidents. L’executiu comença a posar com a requisit per a aquest diàleg que Puigdemont participi en els debats multilaterals, una qüestió que el Govern de moment descarta.

A l’executiu espanyol li apareixen vies d’aigua en la barca del diàleg territorial amb altres comunitats, i -com passa habitualment- la duresa amb Catalunya és una bona manera de taponar-les. La Conferència de Presidents va demostrar que l’acord per a un nou model de finançament és un puzle desaparellat. Rajoy volia evitar els enfrontaments entre autonomies i va portar a la trobada un acord precuinat al qual gairebé no es van fer canvis. Si tot estava lligat d’abans, era més difícil que emergissin conflictes, però, amb Catalunya fora del quadre, en van acabar sorgint entre Andalusia i Madrid, màxims representants dels interessos contraposats en el debat del finançament.

Amb les comunitats enfrontades, Rajoy creu que no es pot permetre donar una imatge tova amb Catalunya, especialment davant dels seus barons, com Alberto Núñez Feijóo, que li demanen que no premiï el que anomenen “desafiament sobiranista” amb negociacions bilaterals.

I així és com l’estratègia de l’operació diàleg defalleix abans de concretar-se. De moment, s’ha limitat a la reunió dels vicepresidents, el nomenament d’Enric Millo i un despatx per a Soraya Sáenz de Santamaría a Barcelona. Mentrestant, la justícia ha continuat atropellant l’independentisme i Rajoy segueix en el vuelva usted mañana de cara a la reunió amb Puigdemont.