Rajoy exhibeix múscul el 16-A

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar el 2 d'agost a Ribadunia, Pontevedra, que convocaria una reunió extraordinària del consell de ministres si el Parlament tramitava la proposició de llei del referèndum registrada el dilluns 31 de juliol per Junts pel Sí i la CUP. El Parlament no preveu reprendre la seva activitat aquest 16 d'agost per iniciar aquest tràmit, però el que sí que aprofitarà la data és l'executiu espanyol: el consell de ministres es reunirà de manera extraordinària aquest dimecres per començar la tramitació del laude d'arbitratge del conflicte del Prat.

Rajoy vol exhibir múscul: el consell de ministres que el president pensava convocar en el cas que el Parlament donés curs a la proposició de llei del referèndum de l'1-O es reunirà com era el seu desig... però per tractar l'arbitratge de la vaga del Prat. I aquesta reunió extraordinària 'coincideix' amb el ple del Tribunal Constitucional citat per a aquest dimecres, 16 d'agost, a les 17.30 h, com havia anticipat l'ARA, per examinar el recurs de súplica de la Generalitat contra la suspensió de l'article 135.2 del nou reglament del Parlament (aprovació per lectura única d'una proposta de llei a petició del grup parlamentari promotor).

La intervenció del govern espanyol en la vaga dels treballadors de seguretat del Prat -normalització de la crisi utilitzant la Guàrdia Civil- ha sigut considerada en cercles de la Moncloa com una oportunitat política per al govern de Rajoy per contrastar la seva "eficiència" amb la "ineficàcia" de la mediació fallida de la Generalitat. Aquesta suposada eficiència ha esborrat la passivitat d'AENA durant la vaga, atès que l'operador de l'aeroport és propietat de l'Estat en un 51%. Va ser AENA qui va atorgar a l'empresa Eulen la seguretat del Prat amb una oferta un 2% inferior a la del seu rival Prosegur. El desplegament, doncs, pel qual ha optat Rajoy apunta a presentar el seu govern en ple mes d'agost com si ho tingués tot sota control, des de la vaga del Prat fins al desafiament independentista.

Fonts pròximes a la Moncloa estimen que, quan va anunciar a Ribadunia que pensava convocar un consell de ministres extraordinari, Rajoy no volia que li colessin en les seves vacances l'admissió a tràmit de la proposició de llei del referèndum. I encara que la mesa del Parlament s'absté de moure fitxa de manera immediata, Rajoy no les té totes. El ministeri de Justícia sospesa entre les alternatives legals la presentació d'un "incident d'execució en el procés d’impugnació del reglament del Parlament". Però pot haver-hi execució sense incidents? Perquè si el Parlament no actua, a l'espera del mes de setembre, més a prop de la mobilització de la Diada, faltaria l'argument de la violació o la desobediència dels requeriments del TC.

Però hi ha una altra possibilitat: el govern espanyol podria recórrer al simple fet de registrar el projecte de llei del referèndum al Parlament com una violació de les últimes resolucions del TC. El govern de José María Aznar va presentar un recurs d'inconstitucionalitat el 2003 contra els acords de l'executiu basc i la mesa del Parlament basc que van iniciar la tramitació del pla Ibarretxe. Però l'abril de 2004 el TC va rebutjar aquest recurs per majoria de 7 a 5. Segons el tribunal, el projecte sobiranista del lehendakari es trobava en tràmit parlamentari, és a dir, no era "una resolució, disposició o acte" susceptible de ser recorregut.

Amb tot, si la proposició de llei no es tramita encara, tampoc existirà l'element amb el qual sí va comptar Aznar per recórrer amb l'argument que els acords impugnats havien de ser considerats resolucions. Problema: el govern espanyol ha de pensar si forçarà la màquina al TC fins al punt que un recurs preventiu provoqui una divisió després d'aconseguir la unanimitat dels magistrats en totes les resolucions recents sobre Catalunya.