Rajoy impedeix a un periodista de la BBC fer-li una pregunta perquè l'hi volia fer en anglès

Mariano Rajoy ha impedit a un periodista de la BBC formular una pregunta sobre el Brexit a la roda de premsa que el president del govern espanyol ha celebrat a Brussel·les després del Consell Europeu informal. Rajoy, que no domina l'anglès, s'ha quedat sorprès i només ha pogut respondre visiblement nerviós "no, home, no". A continuació ha donat pas a una altra pregunta en castellà.

El periodista fins i tot ha rebut l'amonestació verbal d'una persona de l'entorn de Rajoy per haver intentat preguntar en anglès.