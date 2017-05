Rajoy torna a rebutjar la demanda de diàleg de Puigdemont i el repta: "Convenci els 350 diputats"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha hagut d'enfronat aquest dimarts, a la sessió de control al Senat, a les preguntes sobre el Procés, per part d'ERC, i la corrupció, per part d'Units Podem.

Rajoy no ha modificat gaire el guió i ha dit que no acceptarà "xantatges" i l'ha tornat a desviar al Congrés per defensar la seva proposta de referèndum.

La portaveu d'ERC a la cambra alta, Mirella Cortès, li ha preguntat quina és la voluntat d'acord del govern espanyol sobre el referèndum, després de la invitació al diàleg "sincer" que va fer ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Rajoy ha respost, en la línia habitual que la seva "voluntat" i "obligació" és abordar els "temes importants" per a Catalunya. A més, ha tret pit de les bones dades econòmiques catalanes, i ha repetit que està "disposat a parlar de les coses que són raonables, però no amb "qui m'amenaça que si no faig el que ell diu" en referència a la llei de transitorietat jurídica: "Ni un president del govern ni ningú pot acceptar xantatges, i no ho farem", ha reblat.

"Ens veurem a les urnes aquesta tardor", li ha respost Cortès, que tot i així, ha dit "estem disposats a negociar", i li ha repreguntat si està disposat a arribar un acord amb el Govern perquè els catalans puguin votar.

En la seva segona intervenció, Rajoy ha defensat que tothom està obligat a "respectar la llei, les normes i l'estat de dret". "Vostès volen saltar-se la llei i volen que jo me la salti per fer el què vosaltres volen que faci", ha argumentat. "Vostè i jo hem de fer el mateix: complir la llei. Perquè això va indissolublement associat a la democràcia", ha afegit.

El president espanyol ha insistit aleshores a convidar els governants català a canviar la llei al Congrés: "Jo li he dit al senyor Puigdemont que convenci els 350 diputats, que els convenci, que debati i dialogui". A més, ha afegit que espera que expliqui "l'amenaça" que suposa la llei de transitorietat jurídica, que és "un dels disbarats més grans" que ha vist en els anys de democràcia.

"Coneix algun país en la història de les democràcies en el món en què algú plantegi que en un dia aprovarà una Constitució, sense que l'oposició pugui dir res, liquidant la sobirania d'un país? Això només passa a les pitjors dictadures, però Espanya és un país democràtic i ho preservarem", ha reblat el president espanyol.

El portaveu del partit lila, Ramón Espinar, li ha fet una dura pregunta sobre corrupció, en què li ha demanat que se'n "vagi a casa", que ha irritat un Rajoy que ha dit que és "absolutament fals que el seu partit controli l'aparell de l'estat o cap mitjà de comunicació", i ha defensat la presumpció d'innocència i la separació de poders, que segons, Podem no respecta.

"No s'enfadi, perquè no hagi de recordar-li que en lloc de tanta Coca-cola prengui til·la", li ha dit Rajoy a Espinar.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no defensarà el 'no' a la moció de censura presentada per Podem contra ell al Congrés, i que serà debatuda el 13 de juny. "Replicar jo? Jo no replico mai ningú", ha respost als periodistes als passadissos del Senat, abans de participar en la sessió de control al govern espanyol. A més, també ha destacat el "bon humor" de la presidenta de la cambra baixa, Ana Pastor, en escollir un dimarts 13 per a la moció de censura.

És a dir, no serà ell qui confronti Pablo Iglesias, sinó un altre diputat del PP, com el portaveu parlamentari, Rafael Hernando, o algun membre del seu executiu

Rajoy no ha respost si ha trucat ja el secretari general electe del PSOE, Pedro Sánchez, per felicitar-lo per la seva victòria a les primàries, diumenge.