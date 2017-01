Nou lapsus de Rajoy (ara davant l'elit madrilenya)

Doble lapsus de Mariano Rajoy, ara davant de tota l'elit política i econòmica madrilenya, concentrada en un dinar presidit per ell aquest dimarts al Casino de Madrid, en el primer col·loqui que oferia des que va ser reelegit. El president del govern espanyol ha donat per fet que el seu homòleg català, Carles Puigdemont, ja ha pronunciat la conferència per reivindicar el referèndum d'independència al Parlament Europeu, que està prevista per a les 19.00 h. "El senyor Puigdemont va anar a una sala del Parlament, on té dret a parlar", ha assenyalat en primer lloc, parlant en passat. "No sé com, si s'ha fet o no, realment no té cap sentit, li han donat el tracte que es mereixia", ha afegit. L'executiu espanyol i el PP busquen menystenir la xerrada després d'haver fet una crida al boicot de l'acte entre les institucions europees. L'eurodiputat popular Esteban González Pons va assegurar dilluns que Puigdemont la feia en una sala llogada com si fos en una "cafeteria" o un "bar".

Puigdemont porta a Brussel·les el "o referèndum o referèndum"

Ha estat la segona ficada de pota de Rajoy sobre Catalunya durant el dinar. La primera ha sigut només començar el col·loqui, just després d'un plat de llenties amb foie, un lluç amb pebrots del 'piquillo' i una escuma de formatge amb nous, tot regat amb un rioja criança del 2014. En ser preguntat sobre la polèmica retirada del castellà de la web oficial de la Casa Blanca, Rajoy ha assegurat que la web de la Generalitat no té cap versió en castellà, quan sí que en té, a diferència de la de la Moncloa, que no tradueix els continguts ni al català –té una pestanya suposadament dedicada a la llengua catalana però quan s'hi entra els continguts estan en castellà–, ni al basc, ni al gallec -però sí a l'anglès-." M'agradaria que la web de la Generalitat estigués traduïda al castellà", ha dit.

Però el moment que ha creat més inquietud a la sala ha estat quan el periodista de l''Abc' Ángel Expósito li ha preguntat fins a tres vegades sobre l'expresident José María Aznar, que ahir va alertar que Espanya s'està "desvertebrant" políticament, socialment i territorialment. Rajoy ha respost al periodista amb una mirada d'indignació i s'ha limitat a dir: "Gràcies per no insistir". "Jo vinc aquí a donar les meves opinions, no a comentar decisions dels altres", ha dit quan se li ha repreguntat. El mateix ha respost en ser preguntat sobre la possibilitat que el PP creï un "comitè de notables".

Rajoy s'ha espolsat les preguntes sobre corrupció i ha al·legat que no pot abaixar els impostos en la factura de la llum perquè no es pot permetre el luxe d'abaixar taxes de forma contínua. Sobre l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat ha assenyalat que per primer cop no li cal el PSOE per començar-ne la tramitació i que pot tenir-ne prou amb el 'sí' del PNB.

"A Espanya es complirà la llei"

Durant el seu discurs inicial al fòrum ABC-Deloitte, Rajoy ha reiterat que el "repte més gran" que encaren els espanyols és, "sense cap mena de dubte, el desafiament a la unitat de la nació i la sobirania nacional". Envoltat d'ambaixadors i dels presidents de les principals empreses espanyoles, ha garantit que "a Espanya es complirà la llei" i no farà "cap pas que menyscabi la igualtat de tots davant la llei".

El cap de l'executiu espanyol ha presumit d'estar obert tothora al "diàleg", i que "l'únic límit" que posa a la Generalitat és el veto al referèndum d'independència. "Aquest és l'únic però importantíssim límit en la meva disposició a l'enteniment, que és sincera i lleial; la meva mà segueix estant estesa", ha assegurat, malgrat que hagi renunciat també a negociar de forma bilateral el nou finançament autonòmic i el govern espanyol tampoc accedeixi al traspàs total de Rodalies a Catalunya.

L'estratègia de la Moncloa, que ha marcat cada cop més línies vermelles a 'l'operació diàleg' que va llançar fa just un trimestre, és alertar que Puigdemont està lligat de peus i mans pel "radicalisme" de la CUP. "M'atreviria a dir que a alguns responsables polítics de Catalunya els aniria millor si busquessin aquesta mà estesa en lloc de seguir abraçats a la radicalitat i lligats de mans per l'extremisme", ha afegit.

Rajoy situa l'independentisme com un repte més gran per a l'Estat que no pas el Brexit ni la possibilitat que triomfi l'extrema dreta de Marine Le Pen a França o els resultats dels pròxims comicis a Alemanya, així com la flamant presidència de Donald Trump als Estats Units o l'augment de la inflació.

L'única solució que Rajoy ha tornat a donar al Govern és que canviï la Constitució si vol celebrar un referèndum, després de lamentar que hagi de parlar tan sovint del procés.

L'opulència de Madrid

El fòrum ABC-Deloitte es tracta d'un dinar que se celebra almenys un cop cada trimestre carregat d'opulència. L'alta societat madrilenya, sumada a polítics i empresaris, s'engalana per a un dinar 'castizo' al Casino de Madrid, envoltats de finestres daurades i cortines de vellut. Molta gent pressiona per assistir-hi, malgrat que la meitat dels convidats ni veuen el ponent, que fa el discurs en una sala separada envoltat del cercle més pròxim del govern i dels empresaris més importants d'Espanya. L'aperitiu també està dividit en dos: un de VIP en el bar del Casino i un altre al pati cobert.

Significa un gran dia per al diari històric 'Abc', malgrat ser un dels generalistes que ven menys en el conjunt de l'Estat. La seva presidenta, Catalina Luca de Tena, ha celebrat que Espanya hagi deixat enrere l'etapa "d'ocurrències i frivolitats" de l'últim any i ha elogiat "l'estratègia arriscada" de Rajoy, que, amb "moderació, paciència i prudència", ha aconseguit mantenir un "govern solvent" a la Moncloa.

Convençuts que la UE no permetrà la independència

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, s'ha mostrat aquest dimarts convençut que la Unió Europea mai permetrà la ruptura unilateral d'Espanya. En declaracions des del Congrés ha defensat que "la mateixa llei que empara la llibertat d'expressió de Puigdemont també empara la sobirania nacional i li impedeix fer un referèndum que és manifestament il·legal".