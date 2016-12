Rigol cedirà el lideratge del Pacte Nacional pel Referèndum a un grup plural de coordinació

De la primera reunió de la cimera del referèndum no en sortiran grans conclusions més enllà de la fotografia d'unitat a l'entorn del dret d'autodeterminació i la configuració de les estructures de funcionament internes. Segons ha pogut saber l'ARA, Joan Rigol, president del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, cedirà el lideratge de la cimera a un grup plural de coordinació, que representarà les diferents sensibilitats polítiques. Les fonts consultades apunten al líder d' Avancem, Joan Ignasi Elena, com el futur portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, el nom que s'ha escollit per a la nova estructura. L'acompanyaran representants de les entitats i també dels 'comuns'. Encara no s'ha tancat la proposta definitiva però tot apunta que la direcció del pacte serà col·legiada entre, almenys, cinc persones.

La proposta de direcció col·legiada sorgeix del Govern, dels partits polítics i de les principals entitats sobiranistes. Aquest divendres se'ls plantejarà a la resta d'entitats econòmiques i socials que assistiran a la cimera. Si l'opció és acceptada majoritàriament s'obrirà un període per consensuar les persones que n'hauran de formar part. Hi ha, però, un nom que està en boca de la majoria de partits amb representació parlamentària. El de Joan Ignasi Elena, exdiputat del PSC i membre del Pacte Nacional pel Dret a Decidir en representació d'Avancem. Ell és qui més sona per erigir-se en el portaveu del nou organisme.

Una altra de les persones en què s'ha pensat per formar part d'aquesta nova direcció és Jaume Bosch, l'exdiputat d' ICV-EUiA i representant del sector independentista d'Iniciativa. Els 'comuns' veuen amb bons ulls que un dels seus participi en l'òrgan de coordinació col·legiat, però fonts consultades per l'ARA expliquen que prefereixen que, abans, es consensuïn els noms amb les entitats. En aquest equip col·legiat també s'hi apunta la presència de l'exdiputada d'ERC Carme Porta i l'exconsellera de CiU Carme-Laura Gil.

En la reunió d'aquest divendres, Rigol presentarà un informe sobre el balanç del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que es va reunir per última vegada el març del 2015. Des d'aleshores s'ha mantingut latent, tot i que sense cap utilitat pràctica. El Govern, d'acord amb la CUP, pretén reforçar ara aquest organisme. De moment se'n canvia el nom i l'estructura, i ara caldrà veure si també els objectius. En la convocatòria de la cimera, el Govern ha preferit parlar genèricament del referèndum, sense definir si es parla del pactat, de l'unilateral o de tots dos, per no generar anticossos entre alguns dels assistents.

Una de les prioritats de l'executiu és sumar els 'comuns' a l'acord sobre el "referèndum o referèndum" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va verbalitzar durant el debat de la qüestió de confiança. Des de Junts pel Sí s'intentarà fer "el màxim de camí" al costat de la confluència d'esquerres, tot i que els representants de CSQP, Podem, ICV i EUiA ja han advertit que refermaran el seu compromís amb el referèndum pactat com l'únic que pot generar conseqüències polítiques i jurídiques.