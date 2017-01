Rivera nega el dret del Govern a la bilateralitat: "Només s'ha guanyat un suspens"

El líder de C's, Albert Rivera, ha negat aquest dijous que el Govern s'hagi guanyat el dret a la bilateralitat amb l'Estat, tal com ha reivindicat la consellera de la Presidència, Neus Munté, en una entrevista a Ràdio 4. "De moment, l'únic que s'ha guanyant aquest govern és un suspens", ha dit, i ha recordat que la Generalitat depèn del fons de liquiditat autonòmic (FLA) i que l'Estat ha de pagar factures de proveïdors i funcionaris a Catalunya.

Rivera, que ha ofert una roda de premsa a l'Ajuntament de Barcelona, s'ha referit a l'' operació diàleg' que el govern espanyol s'ha proposat impulsar amb l'executiu català. "Jo sóc partidari del diàleg sobre temes tangibles com el finançament o les infraestructures [...] però el Govern només posa sobre la taula el referèndum de secessió".

En aquest sentit ha qualificat de "ciència-ficció" la possibilitat que la seva formació es plantegi una majoria alternativa a l'Ajuntament de Barcelona amb CiU. "El problema és que CiU, Puigdemont i Mas estan més preocupats pel referèndum separatista", que "no representa la majoria de catalans", ha argumentat.



Condició 'sine qua non' per parlar amb Colau

Fins que aquesta situació no canviï, ha afegit, el paper de C's a Barcelona serà el de fer oposició per "condicionar els pressupostos". Uns pressupostos als quals la formació taronja només donaria suport amb "condicions", entre les quals, ha explicat Rivera, que es produeixi "un gir dràstic en la criminalització del sector turístic" per part del govern d'Ada Colau.

El líder de C's, que va tenir una reunió amb empresaris del sector de l' hostaleria i la restauració a Barcelona, ha assegurat que aquest sector és el gran "damnificat" de les polítiques de Colau i Podem. "L'administració de la ciutat s'ha convertit en el principal temor del sector", ha lamentat. I encara ha anat més enllà: "Mentre Colau aposta pel turisme de borratxera i de baixa qualitat, nosaltres ho fem pel turisme de qualitat". Amb tot, ha situat com a "condició 'sine qua non'" per seure a parlar dels pressupostos municipals un gir en les polítiques turístiques a Barcelona.

Al seu costat la cap de files de C's a l'Ajuntament, Carina Mejías, ha reivindicat la seva formació com l' "única alternativa" a Barcelona enfront de "l'esquerra radical i els que volen dividir i enfrontar, que són els independentistes".