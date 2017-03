Romeva diu al Parlament britànic que els estats tard o d'hora "hauran de prendre una posició" sobre el procés català

El conseller d' Afers Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva, ha dit al Parlament britànic que els estats europeus, tard o d'hora, hauran de decidir al costat de qui es posen en el procés català. Romeva ho ha dit davant un centenar de persones al Comitee Room número 12, on el conseller ha pronunciat la conferència inaugural del grup de discussió sobre Catalunya a Westminster, el quart que es crea en un Parlament europeu -després de Finlàndia, Estònia i Suïssa-, però el més important sens dubte.

"Els drets democràtics dels catalans acabaran esdevenint una qüestió sobre la qual tots els països d’Europa hauran de prendre una posició: o bé al costat de la democràcia o bé al costat d’aquells que neguen el diàleg", ha dit Romeva. "Sabem que no resulta fàcil per als estats ja existents prendre la paraula i emetre opinions sobre temes com el que tractem. Però ben aviat arribarà l’hora en què es farà imprescindible", ha afegit.

George Kerevan, diputat del SNP -els independentistes escocesos- és qui ha presidit la inauguració del grup de discussió, i entre el centenar de presents hi havia una dotzena llarga de diputats i lords britànics, tot i que la majoria eren assessors i ajudants d'altres diputats.

Romeva també ha fet un dur atac a la independència judicial espanyola: "El govern espanyol, de manera sistemàtica i creixent ha fet ús de les lleis i de la justícia per enfrontar-se a opositors polítics, i ha impulsat una veritable ofensiva legal contra les veus discrepants en lloc d’establir un diàleg amb les reiterades peticions democràtiques de les institucions catalanes". I ha posat com a exemple el cas de Carme Forcadell i els més recents de Mas, Ortega i Rigau.

El conseller ha recordat als presents que Catalunya celebrarà un referèndum aquest any, però que Espanya no s'asseu a parlar-ne: "Ens agradaria que fos un referèndum acordat, com el que es va celebrar a Escòcia el 2014, fruit del pacte entre governs. Nosaltres, que volem guanyar aquest referèndum, estem disposats a perdre’l si és el cas. Votar és la millor solució. Però el govern espanyol no està disposat a parlar-ne, a negociar-lo i ni tan sols a admetre l’existència d’una voluntat real de ser escoltats".