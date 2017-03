Bartomeu Muñoz nega que manipulés concursos públics per enriquir-se

El segon dia del judici pel cas Pretòria ha arrencat aquest dimarts a Madrid amb la declaració de l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, per a qui la fiscalia demana 6 anys i 10 mesos de presó per suposadament manipular dos concursos públics.

Muñoz s'ha desdit la seva declaració davant de la policia, però ha ratificat les declaracions que ha fet fins ara davant dels jutges. Muñoz ha assegurat que ell "feia d'alcalde" i per tant dirigia políticament l'Ajuntament però no de manera tècnica. "Jo mai he fet servir l'Ajuntament per manipular concursos ni he obtingut cap benefici", també ha negat que permetés que altres s'enriquissin amb els projectes municipals.

"Un alcalde no executa projectes, ho fan els tècnics", ha asseverat. Muñoz ha negat també tenir cap relació professional amb Luis de Andrés, 'Luigi', presumpte cap de la trama, i amic personal de l'exalcalde des dels anys 70, segons ha relatat Muñoz, que ha negat que 'Luigi' dirigís "de fet" l'Ajuntament: "Només el dirigia l'alcalde i els seus regidors".

Pretòria: el judici contra la corrupció al cinturó de Barcelona

La fiscal li ha mostrat a Muñoz algunes de les escoltes telefòniques, però l'exbatlle s'ha negat a comentar-les, perquè entén que van ser obtingudes de manera abusiva.

Sí que ha respost, però, a les preguntes concretes sobre la requalificació de terrenys de la Pallaresa, que després d'un canvi d'ús va generar unes plusvàlues de gairebé 16 milions d'euros que, presumptament, els acusats es van repartir. Muñoz ha defensat que l'operació va generar ingressos extres per a l'Ajuntament, i que els motius per al canvi d'ús van ser tècnics.

En la jornada d'ahir, la primera d'un judici que s'allargarà fins al setembre, la fiscalia va anunciar un pacte amb diversos dels acusats, entre els quals Macià Alavedra. Si l'exconseller d'Economia accepta els fets i paga les multes i les quantitats que es va embutxacar, la fiscalia Anticorrupció rebaixarà la petició de penes, que de moment és de 6 anys i 9 mesos de presó.

Dos acusats més van acceptar penes de 6 mesos de presó per ajudar Alavedra a ocultar fons a Andorra, mentre que un tercer, Manuel Carrillo, hauria arribat a un pacte similar amb Anticorrupció, que es concretarà més endavant.