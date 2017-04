Santamaría veu en les diferències entre ERC i el PDECat un símptoma del "fracàs" del procés

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, veu cada dia més a prop el final del procés sobiranista. Segons ella, les diferències entre ERC i el PDECat, evidenciades la setmana passada, són un "símptoma del fracàs del procés". Ho ha explicat en una entrevista a RNE recollida per Europa Press, en què la número 2 de l'executiu espanyol ha reiterat que el referèndum d'autodeterminació "ni s'acordarà ni se celebrarà".

Santamaría ha ironitzat amb la divisió al Govern català explicant que si hagués de regalar un llibre per Sant Jordi a Carles Puigdemont i a Oriol Junqueras els hi regalaria un llibre d'història, "el mateix però un per a cadascun perquè no els veig molt de compartir".

"El Govern ha perdut la capacitat de representar al conjunt dels catalans", ha opinat Santamaría, que no ha volgut pronunciar-se sobre si a Catalunya es convocaran eleccions autonòmiques enguany. "Els catalans mereixen un altre tipus d'institucions, que se centrin en els seus problemes i que els representin a tots", ha apuntat.

Per a la vicepresidenta espanyola, la Generalitat només està interessada en "complir les expectatives de la CUP per a mantenir-se en el Govern". Les prioritats, segons ella, són errònies perquè la independència "no és l'opció preferida pels catalans", sinó que "són bastants més els partidaris de l'estat autonòmic.