Santamaría s'abona al discurs dur: "La llei es restitueix"

La filtració dels plans del govern espanyol per impedir el referèndum a Catalunya, que passen per precintar escoltes i assumir les competències en educació, van agafar Soraya Sáenz de Santamaría amb el pas canviat. L’entorn de la vicepresidenta espanyola es va esforçar dimecres, quan es va conèixer la informació, a blindar-se i passar la pilota al secretari d’estat d’Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro. En els plans del govern espanyol hi havia augmentar la contundència contra l’independentisme, però no anar tan enllà i ensenyar les cartes. Tot i així, l’executiu de Mariano Rajoy ha optat pels fets consumats, i un cop filtrada la informació -ben rebuda pels entorns mediàtics que li censuraven la feblesa amb el procés-, s’ha abonat a la línia dura.

Ho va demostrar ahir la mateixa Santamaría, que va oferir una roda de premsa inusual al Congrés per explicar la posició de l’executiu respecte al que ahir es va batejar com a operació precinte. La vicepresidenta va insistir que l’executiu té com a principal objectiu assegurar “l’imperi del respecte a la llei”, i que posarà totes les eines que calguin per garantir-ho. De nou sense precisar mesures concretes -Bermúdez de Castro tampoc ho va fer-, Santamaría va llançar un avís: “Quan es vulnera, la legalitat es restitueix”. En la mateixa línia es va expressar el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que va considerar que seria una “imprudència” que l’executiu espanyol no tingués pensada la resposta al que consideren un desafiament de les autoritats catalanes. De fet, Catalá no va descartar ni tan sols l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, que preveu la supressió de l’autonomia, un punt que l’entorn de la Moncloa evita, de moment, alimentar.

Legalitat igual a democràcia

Segons l’argument de la vicepresidenta, el respecte a la legalitat és sinònim de respecte a la democràcia i, per això, el seu “principal pla és treballar perquè imperi el respecte a la llei, la democràcia i el sentit comú”. I, en la seva lògica, el respecte a la legalitat -encara que sigui precintant escoles-és una manera de garantir l’imperi de la democràcia.

Formalment, l’executiu segueix oferint diàleg a la Generalitat, però ja no es posa l’accent en la interlocució amb l’Estat sinó en els fòrums de debat territorials -“amb el conjunt dels responsables polítics a tot Espanya”, va dir Santamaría-, com la Conferència de Presidents. De fet, la número dos del govern espanyol va tornar a criticar l’absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en aquesta reunió de presidents autonòmics celebrada el mes passat. “Tenim temes molt importants sobre els quals treballar. Un d’aquests és el finançament autonòmic”, va recordar.

De l’ operació diàleg, doncs, ja només en queden les crides a parlar en el marc territorial i de manera bilateral sempre que la Generalitat abandoni el pla independentista i deixi de tenir com a aliada la CUP: “S’està instal·lant un model social molt radical en el qual, de vegades, els drets dels ciutadans no són en primer pla”, va criticar Santamaría, que va repescar el cas Vidal tornant a donar validesa a les paraules de l’exsenador i denunciant que a Catalunya es vulneren “drets fonamentals”, com el de la privacitat, per la presumpta apropiació de la Generalitat de les dades fiscals dels catalans.

La vicepresidenta també va aprofitar aquest cas per rebutjar la petició que ahir va entrar Junts pel Sí al registre del Parlament i en la qual demanaven la compareixença de Santamaría per explicar l’ operació precinte. “Em crida poderosament l’atenció que el senyor Puigdemont no comparegui per explicar les declaracions del senyor Vidal”. “Si tan àvids estan de compareixences, que comencin per les seves”, va reblar.

Les reaccions també van arribar ahir dels eurodiputats d’ERC i el PDECat, que van demanar a la Comissió Europea un posicionament sobre l’amenaça del govern espanyol.