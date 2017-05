Santamaría afirma que els polítics independentistes fan servir Forcadell com a "parapet" per evitar la Justícia

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat aquest dilluns que "molts" dels dirigents sobiranistes acompanyen Carme Forcadell perquè els fa de "parapet" i així eviten veure's afectats per la Justícia. La comitiva encapçalada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha evidenciat el suport a la presidenta del Parlament a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) és una mostra més de la utilització de Forcadell, segons la número 2 de l'executiu estatal.

"Crec que això fa evident com els partits sobiranistes i molts dels líders de la Generalitat que no passen de la part declarativa, miren d'acompanyar la persona que en aquests moments està fent de parapet perquè cap d'ells sigui afectat per processos judicials", ha opinat en un fòrum organitzat per Europa Press. "Prefereixen carregar-li el mort a la senyora Forcadell. I no m'estranya que li donin suport, perquè els està servint a tots per fer accions absolutament contràries a la democràcia i a la pluralitat", ha afegit.

Segons Santamaría, Forcadell està "faltant políticament" al que hauria de ser l'actuació d'una presidenta del Parlament, que "hauria de defensar la pluralitat, la neutralitat, el respecte a la llei i a la Constitució", ha assenyalat. En canvi, la vicepresidenta espanyola critica que al Parlament la Mesa es dedica a "fer la seva voluntat, negar la paraula, inventar-se procediments urgents i vulnerar la llei, impedint que els que la defensen puguin expressar-se". " No només tenen un problema amb la Justícia, també el tenen amb la democràcia", ha conclòs.