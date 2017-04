Santi Vila diu que és un acte de "cinisme" i un "despropòsit que Santmaría s'autoconvidés a l'acte de Sant Jordi

El conseller de Cultura, Santi Vila, està enfadat amb la instrumentalització de l'Estat de l'acte per demanar que la festa de Sant Jordi sigui reconeguda com a patrimoni immaterial de la UNESCO. La presencia de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, va generar molta polèmica amb la seva presència: "Va ser molt poc delicada i un despropòsit que ahir la vicepresidenta vulgués presidir aquest acte", ha afirmat en una entrevista a Rac1. "La decisió de venir va ser d'ella".

Sant Vila ha explicat que la Cambra del Llibre, organitzadors de l'acte i impulsors de la candidatura, "van fer el que havien de fer, convidar el ministeri de Cultura perquè cal el seu suport per anar a l’UNESCO, però no em consta que convidessin la vicepresidenta". Per aquest motiu, el conseller afegeix: "Tothom hagués entès que vingués Íñigo Méndez de Vigo, perquè que vingui ella, quan el seu encàrrec és polític amb l’operació diàleg, i que ho faci en una diada tan sensible com Sant Jordi, que cap insistutció la instrumentalitzat...".

"És un acte de cinisme que no donis cap resposta política a Catalunya i facis veure que aprecies les seves tradicions. L’Estat està en una campanya de simular un cert 'feeling', però és merament estètic", explica Vila. Per això afegeix molt contundent: "Les inhabilitacions que hi ha hagut és molt gros, però quan vinguin no els podem riure les gràcies, això no funciona".

Incòmode amb Junqueras

Però qui tampoc estava convidat a l'acte d'ahir era el vicepresident Oriol Junqueras, i Santi Vila no ha intentat dissimular una certa incomoditat amb la seva presència. "Feia 15 dies que sabíem que vindria la vicepresidenta. Junqueras va confirmar a última hora que presidiria l’acte".

Però quan ha dissimulat menys és quan li han preguntat per la proposta de recuperar el discurs de la DUI de Junqueras a principi de setmana: "Les frases ocurrents que tenen resultat a curt termini, crec que al a llarga no ajuden i s’ha de mirar si sumen o resten".