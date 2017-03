Sentència del 9-N: el govern espanyol expressa el "màxim respecte" a la justícia i deixa la valoració al PP

El govern espanyol deixarà al PP la reacció a la sentència del 9-N, després que es conegués la inhabilitació de dos anys a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i d'un any i nou mesos i un any i mig per a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, respectivament. Fonts de l'executiu de Mariano Rajoy s'han limitat a expressar el "màxim respecte" a la justícia i han afirmat que "el govern no comenta sentències judicials".

Està previst que el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, faci la valoració política de la sentència, per part del PP, aquest migdia, però l'executiu no farà cap valoració oficial. La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, manté aquest dilluns una trobada amb un representant de l'OCDE a la Moncloa, però no està previst que faci cap declaració pública. Tampoc està previst que ho faci el president espanyol.

Casado ha dit que "la justícia posa cadascú al seu lloc. Ningú està per sobre de la llei i ningú pot intentar trencar la convivència entre els catalans sense esperar que l'estat de dret funcioni". A més, el vicesecretari de comunicació ha afegit que "tots els espanyols i en especial els catalans han de tenir la certesa que no existirà la impunitat" i que "a Espanya no es jutja ningú per les seves idees polítiques, sinó per incomplir la llei".

"No estic d'acord que la sentència suposi una agressió a cap full de ruta. És el full de ruta el que és una agressió a la legalitat", ha afegit Casado, que ha considerat que "s'ha fet justícia". "Ens fa tristesa, tant de bo no haguéssim arribat fins aquí", ha asseverat Casado, que ha jutjat que Mas "ha quedat fora de joc".

Rajoy visitarà Catalunya el cap de setmana, el diumenge 26 de març, per assistir al congrés regional del PP en el qual el coordinador general a Catalunya del partit, Xavier Garcia Albiol, sortirà escollit president del partit.

PSOE

"És la conseqüència lògica de la desobediència"

El portaveu parlamentari socialista al Congrés, Antonio Hernando, ha afirmat que la sentència és "la conseqüència lògica de la desobediència al Tribunal Constitucional i a les regles del joc". A més, ha dit que espera que els condemnats "acatin" la sentència.

Ciutadans

"Els polítics no es poden saltar les lleis"

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha afirmat que la sentència demostra que els polítics "no poden saltar-se les lleis" i ha assenyalat que el seu partit "sempre" respecta les decisions judicials i, per aquest motiu, ha declinat fer una "valoració crítica" de la sentència. Tot i així, ha asseverat que del text judicial es pot extreure una lliçó.

Podem

"Que el condemnin per posar les urnes és una vergonya"

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha reaccionat a través de Twitter a la sentència. Iglesias ha afirmat que Mas és "hereu del pujolisme" i "una de les pitjors expressions de la trama", però ha afegit: "Que el condemnin per posar les urnes és una vergonya"