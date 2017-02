Societat Civil denuncia les declaracions de Santi Vidal a la Fiscalia

Societat Civil Catalana (SCC) ha denunciat les declaracions del jutge i exsenador Santi Vidal a la Fiscalia General de l'Estat per poder ser constitutives dels delictes de desobediència i prevaricació, malversació de fons públics i contra la intimitat i la llibertat ideològica. En l'escrit de la denúncia, manifesten que altres alts càrrecs del Govern podrien estar relacionats amb aquests presumptes delictes, com el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el conseller de Justícia, Carles Mundó; el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, i el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) i expresident del Consell per a la Transició Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer.

L'organització també ha denunciat els fets a l'Autoritat Catalana i a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Entre altres manifestacions, Vidal va afirmar que la Generalitat hauria obtingut les dades fiscals dels catalans vulnerant la Llei de Protecció de Dades. Els dirigents de SCC han anunciat també la convocatòria d' una manifestació el diumenge 26 de febrer a Barcelona "en defensa de la democràcia".