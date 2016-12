El TC avisa els membres del Govern que no poden executar el pla del referèndum unilateral

El Tribunal Constitucional ha notificat aquest dimecres a tots els membres del Govern que ha acceptat l'incident d'execució contra la resolució del debat de política general sobre el referèndum unilateral, ja que consideren que és una conseqüència més de la declaració de ruptura del 9 de novembre de l'any passat que l'alt tribunal va declarar inconstitucional.

Així, l'alt tribunal dóna per assabentats de la seva decisió tots els membres de l'executiu de Carles Puigdemont i els avisa que no poden fer cap actuació per executar el pla de la consulta unilateral.

El mateix president de la Generalitat ha fet una piulada anunciant que havia rebut la notificació amb un missatge dirigit al govern espanyol: "Qui vol dialogar ho fa amb política i no amb els tribunals pel mig".

Notificats i advertits per tercer cop. Qui vol dialogar ho fa amb política i no amb els tribunals pel mig. pic.twitter.com/bhIrQkegkR — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de diciembre de 2016

Ahir, el Constitucional ja va notificar a tots els membres de la mesa del Parlament l'acceptació del recurs –també als de C's, PSC i Catalunya Sí que es Pot–, però en aquest cas els va apuntar directament com a òrgan del Parlament encarregat de regular el debat parlamentari.

La notificació als membres del Govern s'ha produït passades les 12 del migdia, justament mentre el ple debatia una proposta de resolució de la CUP i Junts pel Sí –que també ha rebut el suport de Catalunya Sí que es Pot– en defensa a la llibertat d'expressió i d'iniciativa dels diputats. Una resolució a favor de l'actuació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en relació amb el debat i la votació de les conclusions de la comissió del procés constituent. Forcadell està investigada i acusada de desobediència per haver desoït en aquella ocasió, segons la Moncloa, un incident d'execució també de la sentència del TC sobre la declaració de ruptura del 9-N.