El TSJC no té ara mateix prou magistrats per jutjar Mas, Ortega i Rigau pel 9-N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no té ara mateix prou magistrats per jutjar Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N. La llei preveu que el tribunal estigui format per tres jutges que no hagin tingut cap contacte amb el cas fins al moment del judici. Ara mateix, a causa dels últims canvis en l'organisme, només n'hi ha dos que compleixin aquest requisit.

La sala ha fet arribar una providència als advocats de l'expresident i de les dues exconselleres aquest dimecres en què reconeix la impossibilitat de configurar el tribunal en les condicions actuals. De moment iniciaran les tasques per buscar una data per al judici i un cop s'hagi establert el calendari s'obrirà el procediment per buscar el tercer magistrat que pugui jutjar els acusats, que s'enfronten a una petició de 10 anys d'inhabilitació per part de la Fiscalia.

Els únics possibles jutges que poden integrar el tribunal per jutjar Mas, Ortega i Rigau a hores d'ara són el president de l'organisme, Jesús Maria Barrientos, i el magistrat Carlos Ramos, designat pel Parlament. Els altres quatre jutges que formen part de les sales civil i penal han tingut algun tipus de contacte amb la investigació perquè o bé van decidir sobre l'admissió a tràmit de la querella de la Fiscalia o bé han participat en la instrucció.

Trobar una data al calendari

Independentment dels problemes per configurar el tribunal, trobar una data al calendari tampoc serà senzill. A diferència de la fórmula consensuada que va buscar l'Audiència de Barcelona per trobar data per al judici del cas Palau, aquesta vegada el tribunal ha optat per buscar tot sol una data i comunicar-la a les defenses i les acusacions i que siguin elles qui presentin al·legacions si no els convé.

El problema és que un dels fiscals del cas 9-N, el delegat d'anticorrupció Emilio Sánchez Ulled, així com l'advocat d'Artur Mas, Xavier Melero, i el d'Irene Rigau, Jordi Pina, formen part també de la causa per l'espoli del Palau de la Música i el suposat finançament irregular de Convergència. Això impossibilita que el judici del 9-N es pugui fer entre març i el juny, quan està senyalat el del Palau.