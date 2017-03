El TSJC notifica a Rigau la condemna pel 9-N

L'exconsellera d'Ensenyament i diputada de Junts pel Sí, Irene Rigau, ha estat formalment notificada de la seva inhabilitació aquest dimarts quan un secretari judicials del TSJC li ha lliurat en mà la sentència pel judici del 9-N. Rigau, ha rebut la notificació cinc minuts abans de les 12 del migdia a la sala de reunions del seu grup parlamentari i ha estat acompanyada per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta de membres sobiranistes de la mesa, inclòs el representant dels comuns, Joan Josep Nuet. També han volgut estar amb ella el president de JxSí, Jordi Turull, la portaveu parlamentària, Marta Rovira, i diversos diputats tant de JxSí com de la CUP. En total, una trentena de persones que l'han ovacionat.

El simbolisme del moment s'ha fet notar en tot moment. A més de rebre de forma evident el suport del sobiranisme, JxSí ha situat una de les urnes de cartró del 9-N sobre la taula on l'exconsellera ha signat el document que li ha lliurat el secretari del TSJC.

Rigau ha estat condemnada 18 mesos d'inhabilitació, tot i que la sentència encara no és ferma, perquè queda pendent el recurs al Tribunal Suprem i, per tant, no haurà d'abandonar l'escó de manera immediata. JxSí vol debatre amb ella com respondre al tribunal quan la sentència sigui ferma, conscients que el seu exemple marcarà un precedent de cara a futures inhabilitacions, entre elles, les que podrien arribar per Forcadell i els representants de JxSí a la mesa del Parlament. La CUP ja li ha demanat que desacati la sentència i continuï exercint de diputada sense fer cas al TSJC. Una opinió similar a la que ahir va mostrar el president de l'ANC, Jordi Sànchez.