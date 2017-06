El Tribunal de Comptes demana més poders per fiscalitzar les fundacions i evitar el desviament de fons

El Tribunal de Comptes vol controlar el finançament de les fundacions vinculades a partits polítics. Ho ha anunciat el seu president, Ramón Álvarez de Miranda, que ha demanat aquest dimecres al Congrés una reforma legal que doni més poder a aquest òrgan per fiscalitzar els comptes de les fundacions. L'objectiu és evitar que s'utilitzin per finançar els partits al marge de la llei. A més, ha demanat que s'apliquin a les fundacions els mateixos requisits i limitacions que s'exigeixen als partits en matèria de donacions.

El màxim responsable de l'òrgan fiscalitzador ha admès que un dels aspectes que més "preocupació" li genera és la "utilització de les fundacions per captar recursos destinats a les formacions polítiques".

Ha explicat que no es permet a les fundacions assumir costos que corresponen als partits, tot i que sí que poden fer aportacions a les formacions. Per tant, es produeix un "tall en la seqüència de control, de manera que per via indirecta, els partits poden rebre fons que no poden obtenir directament".

A dia d'avui, el Tribunal de Comptes té limitada la seva actuació sobre les fundacions a la regularitat de les aportacions que reben i a les despeses finançades per subvencions públiques.

Definir donacions i aportacions

Álvarez de Miranda ha reclamat que es defineixi clarament "la diferència entre els conceptes d'aportacions i donacions", donades les diferents interpretacions que se'n pot extreure.

Una altra de les propostes és que es reguli de manera "detallada" les noves formes de finançament, especialment els endeutaments a través de microcrèdits". La seva fiscalització, ha dit, "implica verificar la regularitat d'aquest finançament en correspondència amb les condicions estipulades per a la seva devolució".

En relació a les campanyes electorals, Álvarez de Miranda és partidari que totes les donacions que es realitzin en període electoral s'entengui que són per finançar aquest procés i ha demanat també mesures per pal·liar la falta de correspondència entre el límit màxim de despesa electoral i l'import de la subvenció a percebre".