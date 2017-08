La UGT demana al Govern que "formalitzi" les "garanties" dels funcionaris davant l'1-O

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha demanat aquest dissabte que "a la tornada de l'estiu" es reuneixi el Consell Català de la Funció Pública perquè el Govern "formalitzi" davant representants sindicals les "garanties" per als funcionaris de cara al referèndum previst per a l'1 d'octubre. Abans de participar en un acte de commemoració del 129è aniversari de la UGT a Barcelona, Ros ha dit que fins ara el Govern els ha donat "garanties verbals" que els treballadors públics no es veuran en una situació compromesa amb el referèndum de l'1-O.

La UGT vol que aquestes garanties siguin abordades en el Consell Català de la Funció Pública, un òrgan consultiu de la Generalitat en el qual participen el conseller competent en matèria de funció pública, cinc representants del Govern, cinc de les corporacions locals i cinc més dels sindicats representatius en les administracions públiques catalanes.

Ros també ha emplaçat la Generalitat i l'Estat a "deixar d'utilitzar els treballadors públics com un element de debat i de confrontació" amb vista a l'1-O. "Si en algun moment veiem que el govern de la Generalitat no està oferint garanties als treballadors públics, defensarem els treballadors. Però també els defensarem quan creguem que el govern de l'Estat està posant en risc o està fent actuacions contra els treballadors públics de la Generalitat o dels ajuntaments", ha advertit.