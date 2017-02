Unió abandona el govern de CiU a Figueres

Els dos regidors d 'Unió a l'Ajuntament de Figueres han anunciat aquest dimarts que deixen l'equip de govern i passen a l'oposició arran de la crisi oberta després que l'alcaldessa convergent, Marta Felip, expulsés els regidors del PSC i es quedés en minoria al consistori.

El portaveu d'Unió, Manuel Toro, ha assegurat que no veuen viable un govern en minoria i ha reiterat el seu desacord amb el trencament amb el PSC. La decisió arriba després d'una reunió aquest dilluns entre l'alcaldessa i el president local del PDECat, Jordi Masquef, on, segons Toro, no es va arribar a cap entesa. Tot i això, Unió ja havia manifestat la setmana passada, en una roda de premsa, les seves discrepàncies amb el govern i demanava la dissolució de la federació local de CiU per tenir grup propi a l'Ajuntament.

Unió passa a ser part de l'oposició i, segons ha declarat el portaveu del grup, a partir d'ara es reuniran amb tots els grups amb l'objectiu de "reconstituir un govern fort, coherent i estable" per a la ciutat. La sortida dels dos edils, Manuel Toro i Núria Galimany, deixa l'equip de l'alcaldessa amb només 5 dels 21 regidors que hi ha al consistori. Una situació que Toro a qualificat d'"interval" ja que no es pot governar amb set regidors i "encara menys amb cinc".