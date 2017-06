Reforma de l'Estatut o de la Constitució: les vies que el PP dona a Puigdemont per explicar-se al Congrés

O repetir el pla Ibarretxe o presentar una reforma de la Constitució abocada al fracàs. Són les úniques dues vies que el PP ofereix al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per explicar el referèndum al Congrés. El portaveu del PP a la cambra, Rafael Hernando, ha reiterat aquest dimarts que no acceptaran cap debat sense una votació final, un format que rebutja de ple Puigdemont. A l'entrevista a l''Ara Diumenge' va deixar clar que el referèndum ja està aprovat pel Parlament i que a la presentació de la proposta a la cambra "s'hi ha d'anar dialogat i pactat de casa".

Puigdemont no és Ibarretxe (David Miró)

Portar un president autonòmic al Congrés no és una tasca fàcil. No hi ha cap format específic que ho contempli. Depèn, sobretot, de la voluntat dels partits d'interpretar el reglament. El PP ja va trucar fa uns dies al PDECat per sondejar les diferents possibilitats, tal com ha confirmat aquest dilluns el portaveu dels nacionalistes catalans a Madrid, Carles Campuzano. Sobre la taula hi ha repetir el format del pla Ibarretxe, és a dir, que es porti una proposició de llei aprovada pel Parlament per demanar una reforma de l'Estatut –un punt que descarten perquè no volen que es repeteixi "l'escarni" del pla Ibarretxe–, o bé que Puigdemont comparegui a la comissió Constitucional al Congrés per presentar una reforma de la carta magna que, segons el PP, permeti que només els catalans votin la independència d'Espanya.

En aquest últim cas, segons fonts del PDECat, no seria imprescindible la votació en la comissió. Puigdemont podria comparèixer per explicar simplement la seva proposta, de la mateixa manera que fan diferents càrrecs institucionals o catedràtics. De totes maneres, el portaveu del PP ja ha deixat clar que en cap cas deixaran que marxi del Congrés sense que una majoria àmplia hagi deixat clar el 'no' al referèndum. "Qualsevol de les dues vies ens sembla bé, però cal que vingui amb una proposta que ens permeti debatre i votar, perquè per fer una altra sèrie de comentaris podria anar simplement a una comissió al Senat", ha dit Hernando, i ha insistit que cal "pronunciar-se a través d'una votació".

Campuzano ha reforçat la idea que no acceptaran que "es reprodueixi" el fracàs del pla Ibarretxe. "La posició de la Generalitat està molt clara", ha assenyalat abans d'entrar a la junta de portaveus del Congrés. Al seu torn, el portaveu d'ERC a Madrid, Joan Tardà, ha assenyalat que estan disposats a venir a explicar-ho "tot" però que "mai" acceptaran que se sotmeti a votació una cosa "per a la qual ja estem legitimats".